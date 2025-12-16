क्लाइमेट चेंज नहीं, क्लाइमेट एमरजेंसी, नीति और तकनीक काफी नहीं, अब जरूरत जन आंदोलन की : सोलर मैन ऑफ इंडिया
IIT बॉम्बे के प्रोफेसर और 'सोलर मैन ऑफ इंडिया' के नाम से मशहूर चेतन सिंह सोलंकी ने क्लामेट चेंज पर ईटीवी भारत से बात की...
Published : December 16, 2025 at 11:53 AM IST
अंकुर जाकड़, जयपुर
तेजी से बदलता मौसम, बढ़ती ऊर्जा खपत और रिकॉर्ड तोड़ तापमान ये साफ संकेत दे रहे हैं कि दुनिया क्लाइमेट चेंज नहीं बल्कि क्लाइमेट एमरजेंसी के दौर में पहुंच चुकी है. इसके बावजूद आम आदमी अब भी इसे दूर की समस्या मान रहा है. नई शिक्षा नीति में पर्यावरण को जगह और सोलर एनर्जी को समाधान के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञ चेताते हैं कि ये दोनों अपने-आप में समाधान नहीं हैं. असली लड़ाई व्यवहार, आदत और जागरूकता की है. इसी मुद्दे पर 'सोलर मैन ऑफ इंडिया' प्रो. चेतन सिंह सोलंकी ने कहा है कि क्लाइमेट एमरजेंसी का समाधान शिक्षा या तकनीक नहीं, बल्कि जन-जागरूकता और जनआंदोलन है.
केवल नीति, कानून या तकनीक से समाधान संभव नहीं : जलवायु संकट से निपटने के लिए देश में नीतियां बन रही हैं, पाठ्यक्रम बदले जा रहे हैं और सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये उपाय जमीनी स्तर पर बदलाव ला पा रहे हैं? इस पर ईटीवी भारत से खास बातचीत में IIT बॉम्बे में दो दशक तक छात्रों का मार्गदर्शन करने वाले प्रो. चेतन सिंह सोलंकी ने बताया कि नई शिक्षा नीति में पर्यावरण शिक्षा को महत्व दिया गया है, लेकिन ये एक सर्कुलर सॉल्यूशन है. कक्षा में पढ़ाया गया ज्ञान तब तक प्रभावी नहीं, जब तक इसे जीवन में उतारा नहीं जाए.
सोलर एनर्जी तकनीक, पूरा समाधान नहीं : ये एक लंबी प्रक्रिया है. केवल नीति, कानून या तकनीक से समाधान संभव नहीं, जब तक व्यक्ति खुद बदलाव नहीं करेगा, तब तक असर सीमित रहेगा. अभी क्लाइमेट एमरजेंसी का समय है ऐसी स्थिति में त्वरित समाधान जन जागरूकता और जन आंदोलन से ही हो सकता है. सोलर एनर्जी को अक्सर जलवायु संकट का समाधान मान लिया जाता है, जबकि प्रो. सोलंकी का कहना है कि सोलर भी अधूरा समाधान है. असीमित खपत के साथ सोलर, ऊर्जा की बर्बादी की आदत, बिजली सस्ती है की मानसिकता ये सब सोलर की प्रभावशीलता को सीमित कर देते हैं.
क्लाइमेट चेंज का समाधान: प्रो. सोलंकी ने स्पष्ट किया कि पहले बिजली बचाना सीखना होगा. क्लाइमेट चेंज का मूल कारण मानव उपभोग है. हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में कार्बन ऊर्जा कोयला, पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG का उपयोग करता है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों या उद्योगों की नहीं, बल्कि हर इंसान की है. धरती की सीमा से अधिक उपभोग सबसे बड़ा संकट है. आज मानव जाति लगभग 1.8 धरती के बराबर संसाधनों का उपयोग कर रही है, जबकि हमारे पास सिर्फ एक धरती है. पहला लक्ष्य इस उपभोग को एक धरती के स्तर तक लाना होना चाहिए.
प्रो चेतन सिंह सोलंकी के अनुसार ऐसे लाई जा सकती है जागरूकता :
- 1 यूनिट बिजली बचत = 1 किलो CO₂ उत्सर्जन में कमी
- 22-25°C पर एसी रखने से 15-20% बिजली बचत
- संस्थानों में 10% बचत से लाखों-करोड़ों की आर्थिक बचत
- छात्रों को एनर्जी वॉलंटियर बनाया जाए
- सरकारी और प्राइवेट कैंपस में मीटर आधारित निगरानी
- हर रविवार एनर्जी रिव्यू जैसे प्रयोग
भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन सकता है : भारत के पास सोलर क्षमता भरपूर है, लेकिन आत्मनिर्भरता तब ही संभव है जब खपत नियंत्रित हो, ऊर्जा को सम्मान दिया जाए, हर यूनिट को पर्यावरणीय नजरिए से जोड़ा जाए यानी तकनीक के साथ मानसिकता में बदलाव भी जरूरी है. प्रो. सोलंकी ने बताया कि भारत की 40% से ज्यादा CO₂ उत्सर्जन बिजली से है. CO₂ का असर 200 से 300 साल तक रहेगा. ऐसे में बिजली बचत सबसे उचित जलवायु समाधान है. बहरहाल, नई शिक्षा नीति और सोलर एनर्जी जलवायु संकट की दिशा में जरूरी कदम हैं, लेकिन समाधान नहीं. समाधान तब निकलेगा जब शिक्षा, तकनीक और समाज मिलकर एक जागरूकता आंदोलन का रूप लेंगे.
