क्लाइमेट चेंज नहीं, क्लाइमेट एमरजेंसी, नीति और तकनीक काफी नहीं, अब जरूरत जन आंदोलन की : सोलर मैन ऑफ इंडिया

​अंकुर जाकड़, जयपुर

तेजी से बदलता मौसम, बढ़ती ऊर्जा खपत और रिकॉर्ड तोड़ तापमान ये साफ संकेत दे रहे हैं कि दुनिया क्लाइमेट चेंज नहीं बल्कि क्लाइमेट एमरजेंसी के दौर में पहुंच चुकी है. इसके बावजूद आम आदमी अब भी इसे दूर की समस्या मान रहा है. नई शिक्षा नीति में पर्यावरण को जगह और सोलर एनर्जी को समाधान के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञ चेताते हैं कि ये दोनों अपने-आप में समाधान नहीं हैं. असली लड़ाई व्यवहार, आदत और जागरूकता की है. इसी मुद्दे पर 'सोलर मैन ऑफ इंडिया' प्रो. चेतन सिंह सोलंकी ने कहा है कि क्लाइमेट एमरजेंसी का समाधान शिक्षा या तकनीक नहीं, बल्कि जन-जागरूकता और जनआंदोलन है.

केवल नीति, कानून या तकनीक से समाधान संभव नहीं : जलवायु संकट से निपटने के लिए देश में नीतियां बन रही हैं, पाठ्यक्रम बदले जा रहे हैं और सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये उपाय जमीनी स्तर पर बदलाव ला पा रहे हैं? इस पर ईटीवी भारत से खास बातचीत में IIT बॉम्बे में दो दशक तक छात्रों का मार्गदर्शन करने वाले प्रो. चेतन सिंह सोलंकी ने बताया कि नई शिक्षा नीति में पर्यावरण शिक्षा को महत्व दिया गया है, लेकिन ये एक सर्कुलर सॉल्यूशन है. कक्षा में पढ़ाया गया ज्ञान तब तक प्रभावी नहीं, जब तक इसे जीवन में उतारा नहीं जाए.

IIT बॉम्बे के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी से खास बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

सोलर एनर्जी तकनीक, पूरा समाधान नहीं : ये एक लंबी प्रक्रिया है. केवल नीति, कानून या तकनीक से समाधान संभव नहीं, जब तक व्यक्ति खुद बदलाव नहीं करेगा, तब तक असर सीमित रहेगा. अभी क्लाइमेट एमरजेंसी का समय है ऐसी स्थिति में त्वरित समाधान जन जागरूकता और जन आंदोलन से ही हो सकता है. सोलर एनर्जी को अक्सर जलवायु संकट का समाधान मान लिया जाता है, जबकि प्रो. सोलंकी का कहना है कि सोलर भी अधूरा समाधान है. असीमित खपत के साथ सोलर, ऊर्जा की बर्बादी की आदत, बिजली सस्ती है की मानसिकता ये सब सोलर की प्रभावशीलता को सीमित कर देते हैं.