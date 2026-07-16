ETV Bharat / state

5 करोड़ की सौर सिंचाई योजना बनी शो-पीस, दंतेवाड़ा में पानी नहीं मिलने से किसान वंचित

65 किसानों के खेत में शंखिनी नदी से पाइपालाइन के जरिए पानी पहुंचाने की थी योजना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दंतेवाड़ा: जिले में सिंचाई को लेकर किसान परेशान हैं. सालभर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से बालुद में करीब 5 करोड़ की लागत से सौर सिंचाई योजना लाई तो गई लेकिन 2 वर्षों से किसानों को ही इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. योजना के तहत 65 किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वर्तमान में परियोजना बंद पड़ी है और किसान फिर से इसे शुरू कराने की मांग कर रहे हैं.

यह योजना जिला प्रशासन द्वारा क्रीड़ा विभाग, जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग के संयुक्त समन्वय से शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के माध्यम से शंखिनी नदी से पानी उठाकर पाइपलाइन के जरिए किसानों के खेतों तक पहुंचाना था, ताकि किसान वर्ष में एक के बजाय तीन फसलें ले सकें और सब्जी उत्पादन कर अपनी आय बढ़ा सकें.

योजना शुरू करने से पहले प्रशासनिक टीम ने सर्वे कर ग्राम पंचायत बालुद का चयन किया. इसके बाद सोलर प्लांट, पंप, पाइपलाइन और अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण पूरा किया गया. किसानों को उम्मीद थी कि अब उन्हें स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी और खेती की तस्वीर बदलेगी.

हालांकि, वर्तमान में योजना बंद होने से किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन खेतों तक बिछा दी गई है, लेकिन लंबे समय से उसमें पानी नहीं आया. किसानों के अनुसार योजना के प्रचार-प्रसार के दौरान उन्हें सालभर सिंचाई सुविधा का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब वे फिर से केवल बारिश आधारित खेती पर निर्भर हैं.

समस्या को लेकर कई बार जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और अधिकारियों से चर्चा भी की गई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया. किसानों और ग्रामीणों की बैठक में फिर कलेक्टर से योजना को जल्द शुरू कराने की मांग करने का निर्णय लिया गया- स्थानीय युवा

अधिकारी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदा को बताया वजह

जिला कार्यक्रम अधिकारी रवि भारद्वाज ने बताया कि वर्ष 2021 में ग्राम पंचायत बालुद में 96 किलोवाट क्षमता का सौर सिंचाई प्लांट स्थापित किया गया था. उनके अनुसार यह प्लांट शुरुआती 3 वर्षों तक सुचारु रूप से संचालित हुआ. उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में आई प्राकृतिक आपदा और बाढ़ के कारण सोलर पैनल, पंप हाउस तथा अन्य संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचा. इसके अलावा जल संसाधन विभाग की ओर से बना एनीकट भी क्षतिग्रस्त हो गया.

वर्तमान में बायपास मार्ग और पुल निर्माण कार्य के चलते एनीकट के गेट खोले गए हैं, जिससे पंप हाउस के पास पर्याप्त जल संग्रह नहीं हो पा रहा है. इसी कारण सौर सिंचाई योजना का संचालन प्रभावित है.- रवि भारद्वाज, जिला कार्यक्रम अधिकारी

रवि भारद्वाज ने बताया कि योजना के पुनर्संचालन के लिए जिला प्रशासन को लगातार पत्राचार कर आवश्यक राशि की मांग की गई है. साथ ही जल संसाधन विभाग से भी समन्वय किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों के अनुसार एनीकट की मरम्मत का कार्य दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है.