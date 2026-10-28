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सूर्य के रहस्यों को सुलझाने उदयपुर जुटे देश के 75 शीर्ष वैज्ञानिक, तीन दिवसीय बैठक शुरू

उदयपुर जुटे देश के 75 शीर्ष वैज्ञानिक ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में सूर्य की रहस्यमयी गतिविधियों, सौर विस्फोटों और पृथ्वी के अंतरिक्षीय वातावरण पर उनके प्रभावों को समझने के लिए देशभर के वैज्ञानिकों का महाकुंभ शुरू हुआ. फतहसागर झील के मध्य स्थित विश्व प्रसिद्ध उदयपुर सौर वेधशाला में तीन दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की 'उदयपुर सोलर फिजिक्स मीटिंग-2026' का शुभारंभ बुधवार को हुआ. इसमें देश की प्रतिष्ठित अनुसंधान प्रयोगशालाओं, इसरो केंद्रों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के लगभग 75 वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता सूर्य और अंतरिक्ष मौसम से जुड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विषयों पर मंथन कर रहे हैं.

भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की उदयपुर सौर वेधशाला की मेजबानी में 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित इस वैज्ञानिक बैठक का मुख्य विषय 'सौर घटनाएं और अंतरिक्ष मौसम' रखा गया है. तीन दिनों तक वैज्ञानिक सूर्य पर होने वाले विस्फोटों, उनसे उत्पन्न गतिविधियों के अंतरिक्ष में प्रसार तथा पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्षीय वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन और विश्लेषण करेंगे. साथ ही सूर्य के रहस्यों को सुलझाने में भारत के महत्वाकांक्षी आदित्य-एल1 मिशन सहित अन्य अंतरिक्ष अभियानों की भूमिका पर भी विचार-विमर्श होगा.