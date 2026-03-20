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Explainer: सौर ऊर्जा का हब बन रहा हरियाणा! योजना और आंकड़ों से समझिए कैसे हो रहा सोलर पावर का विस्तार?

हरियाणा सरकार दे रही लाभ: हरियाणा सरकार की अतिरिक्त सब्सिडी के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों और विशिष्ट श्रेणियों को अतिरिक्त धनराशि का लाभ दिया जा रहा है.

प्रति किलो वाट के अनुसार सब्सिडी: पीएम सूर्य घर के अंतर्गत मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार अधिकतम 78 हजार रुपये तक का लाभ प्रदान कर रही है.

यहां जानिए किसे कितना और कैसा लाभ: हरियाणा के किसान, आम लोग और उद्योगपति हर कोई सौर ऊर्जा के माध्यम से भारी भरकम बिजली बिल की बचत, ग्रिड को अतिरिक्त बिजली यूनिट बेचने और केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से आर्थिक लाभ तक अर्जित कर रहे हैं. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) के प्रवक्ता ने बताया कि पीएम-सूर्य घर योजना के साथ साथ हरियाणा सरकार भी अतिरिक्त सब्सिडी के तहत अंत्योदय परिवारों और विशिष्ट श्रेणियों को अतिरिक्त धनराशि का लाभ दे रही है. इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना भी लाई गई है, जिसके तहत आवासीय उपभोक्ताओं को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है. नतीजतन बिजली बिल में 90% तक की कमी और 25 साल तक मुफ्त बिजली मिलती है.

सौर ऊर्जा का हब बन रहा हरियाणा! हरियाणा में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने की दिशा में अलग-अलग विभाग और एजेंसियां तेजी से काम कर रही हैं. इनमें DNRE/HAREDA के अलावा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) भी शामिल हैं. सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, जबकि सोलर पंप की इंस्टॉलेशन के मामले में महाराष्ट्र के बाद देश भर में दूसरे नंबर पर है. हरियाणा में 2026-27 तक 2.2 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट (RTS) लगाने का लक्ष्य तय किया गया है. पीएम-सूर्य घर योजना के तहत अब तक राज्य में 61875 रूफटॉप सोलर प्लांट (RTS) लगाए जा चुके हैं.

पंचकूला: हरियाणा में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. राज्य सरकार बिजली के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सोलर पावर को बढ़ावा दे रही है. घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने से लेकर किसानों को सोलर पंप देने और सरकारी इमारतों पर सोलर प्लांट लगाने तक कई योजनाएं लागू की जा रही हैं. राज्य में अभी हजारों मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है और आने वाले वर्षों में इसे और बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार का मानना है कि इससे बिजली की लागत कम होगी, प्रदूषण घटेगा और लोगों को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध होगी.

सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना का विवरण:

श्रेणी-I (गैर-डिफ़ॉल्टर उपभोक्ता): वे उपभोक्ता जिन्होंने 01.04.2022 से 31.03.2025 तक अपने सभी बिजली बिलों का समय पर या नियत तिथि से पहले का भुगतान किया है.

श्रेणी-II (राज्य सरकार कर्मचारी/निगम/बोर्ड/कॉर्पोरेशन आदि): राज्य सरकार के निगम, बोर्ड, कारपोरेशन, डिपार्टमेंट व HKRN (जिनकी नौकरी सुरक्षित है) के ऐसे कर्मचारी, जिनका कोई बिजली बिल बकाया नहीं है. इस श्रेणी के लिए HRMS/HKRN ID के साथ उपभोक्ता खाता संख्या का प्रविष्टि करना अनिवार्य है.

श्रेणी-I और II के लिए वित्तीय सहायता:

ब्याज-मुक्त वित्तीय सहायता: 19,500 रुपये प्रति kWp

अधिकतम सहायता राशि: 97,500 रुपये केवल 5 kWp की RTS क्षमता तक दी जाएगी

सहायता राशि को विद्युत बिलों के माध्यम से 24 मासिक या 12 द्वि-मासिक किश्तों में बिना किसी ब्याज के वसूल किया जाएगा.

इस वित्तीय सहायता के अलावा, अन्त्योदय परिवारों के लिए पहले से चल रही राज्य वित्तीय सहायता (SFA) को और अधिक सरल एवं आकर्षक बनाया गया है.

श्रेणी-III (अंत्योदय–SFA-योग्य परिवार): वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक.

ऐसे अंत्योदय उपभोक्ता, जिनका कोई बिजली बिल बकाया नहीं है व वार्षिक खपत 2400 यूनिट से कम है, वे 2 kWp तक की RTS क्षमता स्थापित करने के लिए 25000 रूपये/या वास्तविक लागत का 40 प्रतिशत जो भी कम हो, ऐसे उपभोक्ता राज्य वित्तीय सहायता (SFA) के लिए पात्र हैं.

वार्षिक आय 1.80 लाख से 3 रुपये तक:

गैर-डिफ़ॉल्टर अंत्योदय उपभोक्ता जो SFA के पात्र हैं, वे RTS क्षमता 2 kWp तक स्थापित करने के पात्र हैं.

राज्य वित्तीय सहायता (SFA), 10 हजार रुपये/किलोवाट के लिए पात्र हैं. अतिरिक्त वित्तीय सहायता 9500 रूपये प्रति kWp, जो अधिकतम 2 kWp आरटीएस क्षमता तक सीमित होगी. इसको विद्युत बिलों के माध्यम से 24 मासिक या 12 द्वि-मासिक किश्तों में बिना किसी ब्याज के वसूल किया जाएगा.

रिवाल्विंग फंड और अन्य वित्तीय लाभ: बिजली निगम प्रवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार ने सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना तहत रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड बनाया है, जिससे इंस्टॉलेशन में आसानी और वित्तीय सहायता मिलती है.

सस्ता लोन: सूर्य घर योजना के तहत 6% तक की ब्याज दर पर बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध है.

सूर्य घर योजना के तहत 6% तक की ब्याज दर पर बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध है. नेट मीटरिंग व कमाई: अतिरिक्त बिजली ग्रिड को वापस भेजकर साल के अंत में बची हुई बिजली खत्म नहीं होगी, बल्कि सरकार पैसे देगी.

रूफटॉप सोलर लगाने में रेवाड़ी पहले और कुरुक्षेत्र का दूसरा स्थान: पीएम-कुसुम योजना से हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है. सौर ऊर्जा क्षमता के अनुसार हरियाणा शीर्ष सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में बना हुआ है. जिला रेवाड़ी ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत 5228 से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर लगाकर राज्य में पहला स्थान हासिल किया है. जबकि जिला कुरुक्षेत्र ने 4786 से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर लगाकर राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है. राज्य में 3 एचपी से 10एचपी तक के सोलर पंप पर 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है. हरियाणा में सोलर बिजली का कुल उत्पादन लगभग 2.2 GW (2025-26 के अनुसार) तक पहुंच चुका है. यह आंकड़े फरवरी-मार्च 2026 तक की रिपोर्टों पर आधारित हैं.

सोलर वाटर पंप पर 75% सब्सिडी: पीएम कुसुम योजना के तहत कंपोनेंट-बी में DNRE/HAREDA के साइंटिफिक अधिकारी, सोमबीर सिंह ने बताया कि "पीएम कुसुम योजना के तहत हरियाणा सरकार किसानों को 75% सब्सिडी पर सोलर वाटर पंप प्रदान करती है. तीन एचपी से दस एचपी तक के सोलर वाटर पंप प्रदान किए जाते हैं और इसके तहत हरियाणा देश भर में दूसरे स्थान पर काबिज है. 2020-21 से अब तक 1.85 लाख वाटर पंप लगाए जा चुके हैं और इस चालू वर्ष में और 12 हजार वाटर पंप लगाने का कार्य जारी है. प्रत्येक वर्ष 35-35 हजार वाटर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसान को दिन के समय बिजली उपलब्ध करवाई जा सके, ताकि वह सिंचाई कर सके. इससे डिस्कॉम पर सब्सिडी का दबाव भी काम किया जा सकेगा."

सौर ऊर्जा का हब बन रहा हरियाणा! (Etv Bharat)

सरल हरियाणा पर करें आवेदन: चीफ साइंटिफिक अधिकारी सोमबीर सिंह ने कहा कि "सोलर वाटर पंप के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और इस चरण को पंद्रह दिनों में पूरा कर लिया जाता है. साथ ही इस लक्ष्य को और अधिक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. भारत सरकार आगामी वर्ष से पीएम कुसुम 2 योजना की शुरुआत करने जा रही है. इसके तहत यदि प्रत्येक वर्ष 35-35 हजार के लक्ष्य पूरे कर लिए जाते हैं तो निर्धारित लक्ष्य और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी. जो सोलर वाटर पंप लगाया जाता है, उसकी 5 वर्ष की वारंटी होती है, जिसमें मेंटेनेंस और रिपेयर कंपनी द्वारा की जाती है. इसके अलावा यदि वाटर पंप चोरी हो जाए, ल या बाढ़ व आंधी-तूफान समेत कोई अन्य प्रकार की समस्या आ जाए तो नुकसान से बचाव के लिए यह पांच वर्ष तक इंश्योर्ड भी होता है. नतीजतन ऐसा कुछ होने पर 5 वर्ष तक इसे पूरा रिप्लेस किया जाता है और इसमें लगने वाले सोलर पैनल की वारंटी 25 वर्ष तक होती है."

ये जिले अग्रणी और इन जिलों में काम की जरूरत: चीफ साइंटिफिक अधिकारी, सोमबीर सिंह ने बताया कि "दक्षिण हरियाणा के जिले सोलर वाटर पंप लगने में अग्रणी है, इनमें- हिसार, सिरसा, भिवानी, जींद और फतेहाबाद शामिल हैं. इसका कारण इन जिलों में जल स्तर अधिक होना और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कम होना है. इनके अलावा जिला कैथल, रोहतक व झज्जर समेत जिला जींद के कुछ हिस्से में फिलहाल अधिक काम करने की जरूरत है, ताकि यहां भी सोलर वाटर पंप को बढ़ावा मिल सके. इनके अलावा पंचकूला, अंबाला और कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक है, लोगों ने इलेक्ट्रिकल पंप लगाए हैं, जिसके चलते जिसके चलते इन जगहों पर एक अलग योजना के अंतर्गत डिस्कॉम द्वारा इलेक्ट्रिकल पंप का सोलराइजेशन करने का काम किया जा रहा है."

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