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यूपी में नौ साल में बढ़ी 12 गुणा से ज्यादा सौर क्षमता, चार लाख से अधिक रूफटॉप सोलर लगे

सरकार ने 22,000 मेगावाट सौर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश ने बीते नौ सालों में बड़ी संख्या में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हुई है. 2017 से पहले सौर क्षमता लगभग 400 मेगावाट तक सीमित थी, वहीं अब 5000 मेगावाट से अधिक हो चुकी है. यानी 12 गुणा से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. चार लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे स्वच्छ और किफायती ऊर्जा का प्रसार हुआ है. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी पहलों ने इस बदलाव को गति देते हुए सौर ऊर्जा को आम लोगों तक पहुंचाया है. ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उभरते क्षेत्रों में कदम रखते हुए प्रदेश अब ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है. वर्ष 2017 के बाद लागू की गई सौर ऊर्जा नीतियों ने प्रदेश की ऊर्जा तस्वीर को बदल दिया है. उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2017 और 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में सौर क्षमता बढ़कर 5000 मेगावाट से अधिक हो गई है. बड़े सोलर पार्क, ग्राउंड-माउंटेड परियोजनाएं और विशेष रूप से रूफटॉप सोलर कार्यक्रम इस बदलाव के प्रमुख आधार बने हैं. 22,000 मेगावाट सौर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. (Photo Credit; ETV Bharat) उत्तर प्रदेश में चार लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, जिससे उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने इस क्षेत्र को जन आंदोलन का रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस योजना के तहत आकर्षक सब्सिडी के कारण लाखों उपभोक्ताओं ने अपने घरों की छतों पर सोलर संयंत्र लगाए हैं. इन संयंत्रों से उपभोक्ताओं को हर महीने औसतन 1500 रुपए से 3000 रुपए तक की बचत हो रही है, साथ ही नेट मीटरिंग के माध्यम से अतिरिक्त बिजली बेचकर आय का अतिरिक्त स्रोत भी मिल रहा है.