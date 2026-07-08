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सावन में लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं होगा असर...जानिए

लोगों में कई जिज्ञासाएं-क्या ग्रहणों का भारत पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या सूतक काल मान्य होगा और किन देशों में यह अद्भुत खगोलीय नजारा दिखेगा?

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प्रतिकात्मक तस्वीर ((Getty Image))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 8, 2026 at 1:17 PM IST

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बीकानेर: भगवान शिव को समर्पित पवित्र सावन माह में इस वर्ष दो महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाएं होने जा रही है. अगस्त 2026 में एक पूर्ण सूर्य ग्रहण और एक आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा. ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई तरह की जिज्ञासाएं रहती हैं. विशेषकर सावन माह में पड़ने वाले ग्रहण को लेकर धार्मिक मान्यताओं और पूजा-पाठ से जुड़े नियमों की जानकारी जानने की उत्सुकता अधिक रहती है.

भारत में नहीं दिखेगा: बीकानेर के पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि इस वर्ष अगस्त में दोनों ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे. इनका धार्मिक प्रभाव भारत में मान्य नहीं होगा. शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि ग्रहण का सूतक काल केवल उसी स्थान पर प्रभावी माना जाता है, जहां ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखता है. ऐसे में भारत में न सूतक काल रहेगा और न मंदिरों के कपाट बंद किए जाएंगे. श्रद्धालु सामान्य दिनों की तरह भगवान शिव, भगवान विष्णु तथा अन्य देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना, अभिषेक, जप, दान-पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान कर सकेंगे.

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12 अगस्त को लगेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण: पंडित किराडू ने बताया कि 12 अगस्त को वर्ष का पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा. यह ग्रहण खगोल विज्ञान की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है. इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य को पूरी तरह ढक लेगा. जिन क्षेत्रों में पूर्ण ग्रहण दिखेगा, वहां कुछ मिनट के लिए दिन में अंधकार जैसा वातावरण बन जाएगा और सूर्य का बाहरी प्रभामंडल (कोरोना) भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा.

दुनिया में इन देशों में दिखेगा: पूर्ण सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से स्पेन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, उत्तरी रूस और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा. फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड, आयरलैंड, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, कनाडा तथा उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका के अनेक क्षेत्रों में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा.

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28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण: सूर्य ग्रहण के लगभग दो सप्ताह बाद 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा. इस दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा के एक हिस्से पर पड़ेगी. इससे चंद्रमा का कुछ भाग धुंधला दिखाई देगा. यह ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा पश्चिमी एशिया के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा. भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका धार्मिक प्रभाव भी यहां नहीं माना जाएगा.

भारत में क्यों नहीं रहेगा सूतक : पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि धर्मशास्त्रों में ग्रहण से जुड़े नियमों का आधार उसकी दृश्यता है. ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई नहीं देता तो वहां सूतक काल लागू नहीं होता. लिहाजा भारत में ग्रहण के दौरान भोजन बनाने, खाने, पूजा-पाठ, आरती, मंदिरों में दर्शन, शिवालयों में जलाभिषेक तथा अन्य धार्मिक कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा. श्रद्धालु बिना किसी प्रतिबन्ध के अपनी दैनिक धार्मिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं.

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वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण: वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रहण पूरी तरह प्राकृतिक और नियमित खगोलीय घटना है. सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए ढक जाता है. चंद्र ग्रहण उस समय लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है. ग्रहण का अध्ययन खगोल विज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. वैज्ञानिक इस दौरान सूर्य के बाहरी वातावरण, प्रकाश और अन्य खगोलीय गतिविधियों का अध्ययन करते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि सूर्य ग्रहण को कभी भी बिना प्रमाणित सुरक्षा चश्मे के सीधे नहीं देखना चाहिए. इससे आंखों की रोशनी को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है.

एक नजर में ग्रहण

  • 12 अगस्त 2026-पूर्ण सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं दिखेगा
  • 28 अगस्त 2026-आंशिक चंद्र ग्रहण, जो भारत में नहीं दिखेगा
  • भारत में दोनों ग्रहणों का सूतक काल मान्य नहीं होगा।
  • मंदिरों में पूजा-पाठ, आरती, अभिषेक और दर्शन सामान्य रूप से होंगे
  • सूर्य ग्रहण स्पेन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, रूस, पुर्तगाल सहित यूरोप के कई देशों में दिखेगा
  • चंद्र ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा

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