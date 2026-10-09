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हिमाचल में शुरू हुआ पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप, कई देशों के अलावा भारतीय सेना और ITBP के पैराग्लाइडर ले रहे हिस्सा

मनाली में राग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के दौरान उड़ाने भरते पैराग्लाइडर ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के सोलंगनाला में चार दिवसीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री-वर्ल्ड कप शुरू हो गया है. प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी आयोजन स्थल पर पहुंचे और उन्होंने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया. इस दौरान सोलंग नाला उन्होंने पैराग्लाइडिंग का आनंद भी लिया. इस दौरान कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन से साहसिक खेलों के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है.

इस प्रतियोगिता के आयोजन से सोलंगनाला एक बार फिर साहसिक खेलों को लेकर चर्चा में है. सोलंगनाला अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लिए जाना जाता है. इस चार दिवसीय प्रतियोगिता से क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को अंतरराष्ट्रीय मंच मिला है. 12 अगस्त तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में भारत और नेपाल, चीन, टर्की, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया के 100 से ज्यादा पायलट भाग ले रहे हैं. इनमें एक महिला पैराग्लाइडर भी शामिल हैं. साथ ही इसमें सेना, आईबीपी के पायलट भी मौजूद हैं.