हिमाचल में शुरू हुआ पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप, कई देशों के अलावा भारतीय सेना और ITBP के पैराग्लाइडर ले रहे हिस्सा
चार दिवसीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री-वर्ल्ड कप का आगाज. तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 8:18 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के सोलंगनाला में चार दिवसीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री-वर्ल्ड कप शुरू हो गया है. प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी आयोजन स्थल पर पहुंचे और उन्होंने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया. इस दौरान सोलंग नाला उन्होंने पैराग्लाइडिंग का आनंद भी लिया. इस दौरान कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन से साहसिक खेलों के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है.
इस प्रतियोगिता के आयोजन से सोलंगनाला एक बार फिर साहसिक खेलों को लेकर चर्चा में है. सोलंगनाला अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लिए जाना जाता है. इस चार दिवसीय प्रतियोगिता से क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को अंतरराष्ट्रीय मंच मिला है. 12 अगस्त तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में भारत और नेपाल, चीन, टर्की, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया के 100 से ज्यादा पायलट भाग ले रहे हैं. इनमें एक महिला पैराग्लाइडर भी शामिल हैं. साथ ही इसमें सेना, आईबीपी के पायलट भी मौजूद हैं.
पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष वेद ठाकुर ने कहा कि चैम्पियनशिप के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा. प्रतियोगिता में फेडरेशन ऑफ एयरोस्पोर्ट्स इंटरनेशनल से प्रमाणित पायलट ही हिस्सा ले सकेंगे. एयरोस्पोर्ट्स इंटरनेशनल की कैटेगरी-2 के तहत होने वाली इस प्रतियोगिता में पायलटों को अपने कौशल और सटीक लैंडिंग का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा. प्री वर्ल्ड कप के दौरान 3 मुख्य श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है. इसमें भारतीय वायु सेना, थल सेना और अर्धसैनिक बलों की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं. मनाली पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने पहली बार इस स्तर की चैम्पियनशिप आयोजित करने की पहल की है.
वहीं, प्रदेश सरकार के मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि इस तरह के प्रतियोगिता से हिमाचल में साहसिक खेलों को प्रोत्साहन मिलता है और पर्यटन स्थलों में भी सैलानियों की आवाजाही बढ़ती है. प्रदेश सरकार की ओर से भी इस तरह की गतिविधियों के लिए फंड का प्रावधान किया जाता है और खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए भी विभिन्न तरह की गतिविधियां की जाती हैं. आने वाले समय में प्रयास रहेगा कि इस तरह के संगठनों को एक मंच पर लाया जा सके और प्रदेश में दोबारा से इस तरह के अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सके.
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