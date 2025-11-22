ETV Bharat / state

सोलन में महिला की बेरहमी से हत्या, दार्जिलिंग का रहने वाला आरोपी गिरफ्तार

वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस थाना सदर सोलन और पुलिस चौकी सपरून की टीम बड़ोग तहसील के गलोग गांव में पहुंची, जहां महिला मृत पड़ी हुई थी. पुलिस की टीम ने मौके पर मृत महिला के शव की गहनता से निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मृत महिला के गले पर गला घोंटने के निशान पाए गए. इसके अलावा महिला की कनपटी और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट के गहरे निशान पाए गए. उसके नाक और मुंह पर खून जमा हुआ था.

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक महिला की बेरहमी से हत्या का गंभीर मामला सामने आया है. परिजनों ने दार्जिलिंग के रहने वाले व्यक्ति पर महिला की हत्या का आरोप लगाया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. इस पूरे मामले में पुलिस की टीम जांच में जुटी है.

मृत महिला के बेटे ने दार्जिलिंग के रहने वाले व्यक्ति पर लगाया गंभीर आरोप

जांच के दरम्यान पुलिस की टीम ने मौके पर मौजूद परिजनों से भी पूछताछ की. इस दौरान मृत महिला के बेटे ने बताया कि, "गुरुवार, 20 नवंबर को दिन के समय मेरी माता, चाचा विजय, सौरव और जीवन ने क्वार्टर में सभी एक साथ खाना खाए थे. उसके बाद मैं, मेरे चाचा विजय और जीवन क्वार्टर में सो गए थे. जबकि मेरी माता चाचा विजय के घर सो गई थी. सौरव जो हमारे साथ था, वहां से चला गया था. शाम के वक्त सौरव फिर से क्वार्टर आया. उसके बाद जब मैं अपने चाचा विजय के क्वार्टर बीड़ी लेने के लिए गया तो देखा कि माता कमरा में कम्बल ओढ़ कर सोई थी. उसे उठाने के लिए आवाज भी लगाई, लेकिन माता ने कोई भी जवाब नहीं दिया, जब हमने माता के मुंह पर से कंबल उठाया तो देखा कि माता के मुंह से खून निकल रहा था. मेरी माते का गले और दाहिनी ओर निशान पड़े थे."

मृत महिला के बेटे ने बताया है कि, शक है कि सौरव ने ही उसकी माता की गला घोंटकर हत्या की है. क्योंकि वारदात से एक दिन पहले ही सौरव ने उसकी माता के साथ बहसबाजी की थी. फिलहाल, मृत महिला के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सदर सोलन में मामला दर्ज कर लिया है.

आरोपी को गिरफ्तार कर आपराधिक कुंडली खंगालने में जुटी पुलिस

एसपी सोलन गौरव सिंह ने वारदात की पुष्टि करते हुए बताया कि, "इस मामले की जांच के दौरान पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के रहने वाले आरोपी सौरव कुमार (उम्र 31 वर्ष) को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की गई. पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण SFSL जुन्गा की टीम से भी करवाया गया. SFSL की टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटा कर पुलिस ने जांच के लिए भेज दिए हैं. इसके साथ ही पुलिस की टीम गिरफ्तार आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल में जुटी है. इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश जारी है."

