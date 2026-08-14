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बिना नोटिस के कंपनी ने एक साथ निकाले 33 वर्कर, प्लांट गेट के बाहर धरने पर बैठे श्रमिक

औद्योगिक क्षेत्र काठा स्थित एक कंपनी द्वारा बिना किसी सूचना के तालाबंदी करने और कर्मचारियों को बाहर निकालने का मामले में विरोध प्रदरशन जारी.

प्लांट गेट के बाहर धरने पर बैठे श्रमिक
प्लांट गेट के बाहर धरने पर बैठे श्रमिक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 5:34 PM IST

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बद्दी: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में एक वॉशिंग पाउडर कंपनी ने बिना नोटिस दिए 33 वर्करों को निकाल दिया है. जिसके खिलाफ कामगार कंपनी के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. श्रमिकों की मांग है कि नोटिस पे, पीएफ, बोनस सहित सभी लंबित देय राशि का भुगतान किया जाए तथा कंपनी के दोबारा संचालन पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाए.

गौरतलब है कि बद्दी के काठा औद्योगिक क्षेत्र स्थित वॉशिंग पाउडर बनाने वाली कंपनी के कामगारों और प्रबंधन के बीच श्रम विभाग कार्यालय में हुई समझौता वार्ता बेनतीजा रही. इस दौरान इंटक फेडरेशन के बैनर तले मजदूरों ने अपना पक्ष रखते हुए कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की.

बता दें कि 12 अगस्त को श्रम निरीक्षक अमित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कामगारों ने आरोप लगाया कि उन्हें 6 अगस्त से बिना किसी पूर्व नोटिस के काम से बाहर कर दिया गया. वर्करों ने उन्हें नोटिस पे, पीएफ, बोनस सहित सभी लंबित देय राशि का भुगतान करने की मांग रखी. इसके अलावा कंपनी के दोबारा संचालन पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने की भी मांग की. साथ ही उन्होंने यह भी मांग रखी कि जिस अवधि में वे काम के इंतजार में रहे, उसकी दिहाड़ी भी दी जाए.

वहीं, कंपनी के अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए कहा, "कंपनी एक बड़ी फर्म के लिए जॉब वर्क करती थी, लेकिन काम बंद होने के कारण संचालन रोकना पड़ा. सभी कामगारों का वेतन उनके बैंक खातों में जमा कर दिया गया है".

12 अगस्त को हुए बैठक के दौरान श्रम निरीक्षक ने पूर्व प्रबंधक को बैठक से बाहर कर दिया और निर्देश दिए कि अगली बैठक में कंपनी का जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित रहे. मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित की गई है.

इंटक फेडरेशन के प्रदेश महासचिव हरबंस राणा ने कहा, "हिमाचली युवाओं को निशाना बनाकर उद्योगों से बाहर किया जा रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है. यदि किसी उद्योग को बंद करना होता है तो इसकी पूर्व सूचना संबंधित अधिकारियों को देना अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया.कामगारों के खातों में राशि डालकर अगले ही दिन उनका गेट बंद कर दिया गया, जो पूरी तरह अनुचित है और ये श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन है".

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