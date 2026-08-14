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बिना नोटिस के कंपनी ने एक साथ निकाले 33 वर्कर, प्लांट गेट के बाहर धरने पर बैठे श्रमिक

बद्दी: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में एक वॉशिंग पाउडर कंपनी ने बिना नोटिस दिए 33 वर्करों को निकाल दिया है. जिसके खिलाफ कामगार कंपनी के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. श्रमिकों की मांग है कि नोटिस पे, पीएफ, बोनस सहित सभी लंबित देय राशि का भुगतान किया जाए तथा कंपनी के दोबारा संचालन पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाए.

गौरतलब है कि बद्दी के काठा औद्योगिक क्षेत्र स्थित वॉशिंग पाउडर बनाने वाली कंपनी के कामगारों और प्रबंधन के बीच श्रम विभाग कार्यालय में हुई समझौता वार्ता बेनतीजा रही. इस दौरान इंटक फेडरेशन के बैनर तले मजदूरों ने अपना पक्ष रखते हुए कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की.

बता दें कि 12 अगस्त को श्रम निरीक्षक अमित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कामगारों ने आरोप लगाया कि उन्हें 6 अगस्त से बिना किसी पूर्व नोटिस के काम से बाहर कर दिया गया. वर्करों ने उन्हें नोटिस पे, पीएफ, बोनस सहित सभी लंबित देय राशि का भुगतान करने की मांग रखी. इसके अलावा कंपनी के दोबारा संचालन पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने की भी मांग की. साथ ही उन्होंने यह भी मांग रखी कि जिस अवधि में वे काम के इंतजार में रहे, उसकी दिहाड़ी भी दी जाए.