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शूलिनी मेले में बड़ा हादसा टला, जंपिंग झूले से अचानक निकली हवा, बच्चों के दबने से मची चीख पुकार

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन में चल रहे ऐतिहासिक शूलिनी मेले में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा गंभीर मामला सामने आया है. मेले में लगे एक हवा वाले झूले (जंपिंग झूले) की अचानक हवा निकल गई, जिसके बाद झूला देखते ही देखते गिर गया. इस दौरान झूले पर खेल रहे करीब 10 से 12 बच्चे उसके नीचे दब गए. हालांकि मौके पर मौजूद अभिभावकों और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया.

झूला गिरते ही मची चीख-पुकार

दरअसल, रविवार शाम करीब 6:30 बजे शूलिनी मेले में बच्चों के लिए लगाए गए विशाल हवा वाले झूले में अचानक तकनीकी खराबी आ गई. हवा निकलने के कारण झूला कमजोर होकर नीचे बैठ गया और उसमें मौजूद बच्चे भारी सिंथेटिक मटीरियल के नीचे दब गए. हादसे के बाद मेले में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. ऊना से मेले में पहुंचे राहुल कुमार ने बताया कि उनका चार साल का बेटा भी उस समय झूले पर था. झूला गिरते ही बच्चों की चीखें सुनाई देने लगीं. इसके बाद राहुल कुमार और स्थानीय व्यक्ति प्रदीप कुमार ने तुरंत मौके पर पहुंचकर झूले के भारी हिस्से हटाए और बच्चों को बाहर निकाला.

झूला गिरते ही मची चीख-पुकार (ETV BHARAT)

अभिभावकों ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

अभिभावकों का कहना है कि अगर बच्चों को समय पर बाहर नहीं निकाला जाता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि हादसे के बाद झूला ऑपरेटर और कर्मचारी बच्चों की मदद करने के बजाय मौके से फरार हो गए. पीड़ित परिवारों ने मांग की है कि झूला संचालक और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही मेले में लगे सभी झूलों की सुरक्षा जांच करवाने की भी मांग उठाई गई है, ताकि भविष्य में किसी बच्चे की जान खतरे में न पड़े.