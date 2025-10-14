ETV Bharat / state

पूर्व BJP सांसद के बेटे के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज, महिला ने लगाए गंभीर आरोप

सोलन में पूर्व भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप के बेटे बृजेश्वर कश्यप के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 7:37 PM IST

Updated : October 14, 2025 at 7:42 PM IST

सोलन: हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के बड़े भाई राम कुमार बिंदल पर एक युवती ने रेप का आरोप लगाया था. इस मामले में आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं. वहीं, अब दूसरा मामला भी सोलन से आया है, जिसमें एक युवती ने पूर्व BJP सांसद के बेटे के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

एसपी सोलन गौरव सिंह ने कहा, "पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है".

सोलन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सोलन में एक प्राइवेट क्लीनिक चलाने वाले बृजेश्वर कश्यप के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज हुआ है. बृजेश्वर कश्यप पूर्व भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप के पुत्र हैं. पीड़ित महिला ने इस संबंध में सोलन में मामला दर्ज करवाया है. शिकायत में पीड़िता ने बताया कि आरोपी बृजेश्वर कश्यप पिछले 2 साल से शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक उत्पीड़न कर रहा था. महिला का यह भी कहना है कि उसे बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है.

गौरतलब है कि पिछले दिनों सोलन में एक युवती ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई राम कुमार बिंदल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. मामले में पीड़िता ने सोलन महिला पुलिस थाना में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. शिकायत में युवती ने आरोपी बिंदल पर इलाज के बहाने छेड़छाड़ और प्राइवेट पार्ट्स को छूने के साथ ही रेप करने का आरोप लगाया है. 10 अक्टूबर को आरोपी राम कुमार बिंदल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. वहीं, सीने में दर्द की शिकायत पर आरोपी बिंदल को स्वास्थ्य जांच के लिए सोलन अस्पताल ले जाया गया. मामले में पुलिस ने 11 अक्टूबर को आरोपी बिंदल को मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया गया. जहां से कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया.

ये भी पढ़ें: रेप के आरोपी राम कुमार बिंदल 5 दिन के पुलिस रिमांड पर, अस्पताल में डॉक्टर की मौजूदगी में होगी पूछताछ

Last Updated : October 14, 2025 at 7:42 PM IST

SOLAN RAPE CASE
FORMER BJP MP VIRENDRA KASHYAP
FIR AGAINST VIRENDRA KASHYAP SON
VIRENDRA KASHYAP SON NAME
SOLAN SEXUAL HARASSMENT CASE

