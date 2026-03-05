ETV Bharat / state

पानी के टैंक में गिरा जंगली सांभर, ग्रामीणों ने बचाई जान, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के कुनिहार में एक बार फिर लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की है. यहां पर कुनिहार के ज्यावला गांव में बीती देर रात एक जंगली सांभर पानी के टैंक में गिर गया था. जैसे ही देर रात को सांभर के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज ग्रामीणों को सुनाई दी ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसके बारे में वन विभाग को भी सूचना दी गई.

वन विभाग की टीम ने सुबह मौके पर आकर सांभर को रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया. ग्रामीणों ने बताया कि देर रात सांभर ज्यावला गांव में बने एक पानी के टैंक में गिर गया था. जब सांभर के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, उन्हें लगा कि किसी तेंदुए ने जंगली सांभर का शिकार बना लिया है.