पानी के टैंक में गिरा जंगली सांभर, ग्रामीणों ने बचाई जान, वन विभाग ने किया रेस्क्यू
सोलन में वाटर टैंक में गिरे सांभर का किया गया रेस्क्यू.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 7:55 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के कुनिहार में एक बार फिर लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की है. यहां पर कुनिहार के ज्यावला गांव में बीती देर रात एक जंगली सांभर पानी के टैंक में गिर गया था. जैसे ही देर रात को सांभर के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज ग्रामीणों को सुनाई दी ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसके बारे में वन विभाग को भी सूचना दी गई.
वन विभाग की टीम ने सुबह मौके पर आकर सांभर को रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया. ग्रामीणों ने बताया कि देर रात सांभर ज्यावला गांव में बने एक पानी के टैंक में गिर गया था. जब सांभर के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, उन्हें लगा कि किसी तेंदुए ने जंगली सांभर का शिकार बना लिया है.
लेकिन जब पानी के सिंचाई के टैंक के पास पहुंचे. जहां उन्होंने देखा कि सांभर पानी में गिरा हुआ था. रात को ही ग्रामीण सांभर को निकालने में मौके पर आ गए थे, लेकिन जंगली सांभर काफी बड़ा होने के कारण और अंधेरा होने के कारण उसे निकलना संभव नहीं था. ऐसे में उन्होंने सुबह होने तक वन विभाग की टीम का इंतजार किया. उन्होंने ग्रामीणों की उदारता की सराहना की ओर कहा कि ऐसी ही उदारता वन्य जीवों को भविष्य में भी सुरक्षित रखेंगे.
वन खंड अधिकारी नारायण दत्त शर्मा ने बताया, 'उन्हें सुबह ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिली थी कि पानी के टैंक में जंगली सांभर गिर गया है. जिसे ग्रामीणों की मदद से सुबह मौके पर आकर रस्सी से बांधकर निकाला गया है. उसे जंगल में छोड़ दिया गया है'.
