ETV Bharat / state

राज्यसभा चुनाव में होगी कांग्रेस की जीत, भाजपा के धनबल को इस बार मिलेगी चुनौती: रोहित ठाकुर

सोलन प्रवास पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की समीक्षा बैठक की.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 6:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सोलन: हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ महीनों में राज्यसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन प्रदेश में अभी से भाजपा और कांग्रेस नेता अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. पहले भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा चुनाव में खेल होने की बात कही तो अब कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्यसभा इलेक्शन में कांग्रेस की जीत का दावा किया है.

कांग्रेस जीतेगी राज्यसभा का चुनाव

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, 'सरकार राज्यसभा चुनाव को लेकर तैयार है. निश्चित रूप से भाजपा ने धनबल का प्रयोग कर पिछली बार राज्यसभा की सीट जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेगी और राज्यसभा का चुनाव जीतेगी'.

पंचायती राज चुनाव पर क्या बोले रोहित ठाकुर?

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव जल्द होने वाले हैं. कांग्रेस के अध्यक्ष भी दो जिलों को छोड़कर सभी जिलों में नियुक्त किए जा चुके हैं. पंचायती राज चुनाव बिना पार्टी सिंबल के होते हैं, लेकिन कांग्रेस फिर भी पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य करेगी. वहीं, मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अफसरशाही विवाद को लेकर किए गए सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर विराम लग चुका है, जिस पर सारी बातें हो चुकी है.

SCERT समीक्षा बैठक की शिक्षा मंत्री ने की अध्यक्षता

दरअसल, मंगलवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सोलन प्रवास पर रहे. इस दौरान उन्होंने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) सोलन में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में हिमाचल के समृद्ध इतिहास एवं संस्कृति को विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने, NCERT के कार्य का समग्र अवलोकन और प्रगति कार्ड एवं परख विस्तृत रिपोर्ट समीक्षा प्रस्तुति की गई. इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि अध्यापकों के प्रशिक्षण को वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाकर, आधुनिक पठन-पाठन सामग्री अपनाकर तथा तकनीक के माध्यम से शत-प्रतिशत गुणवत्ता युक्त शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है.

'क्वालिफिकेशन पूरा करने वाले नहीं मिले अध्यापक'

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, 'एनसीईआरटी और डाइट के लिए सरकार ने क्वालिफिकेशन निर्धारित की थी, लेकिन अफसोस की बात है कि निर्धारित क्वालिफिकेशन को पूरा करने वाले अध्यापक नहीं मिले. सरकार की मंशा थी कि इन दोनों संस्थानों में एक निश्चित क्वालिफिकेशन को पूरा करने वाले स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन क्वालिफिकेशन को पूरा करने वाले प्राध्यापक न मिलने के कारण सरकार इस पॉलिसी को लागू नहीं कर सकी'.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि 130 स्कूलों का चयन सीबीएसई को लागू करने को लेकर किया गया है. जल्द ही इसको लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी. प्रदेश में 1988 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है. ऐसे में 130 स्कूलों का चयन सीबीएसई को लागू करने के लिए किया गया है. नए सेशन से इसे शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है.

वहीं, प्रदेश में खाली पड़े स्कूलों के भवनों को लेकर मीडिया के सवाल पर रोहित ठाकुर ने कहा कि 3 साल के कार्यकाल में सरकार ने 1300 के आसपास स्कूल बंद, डाउनग्रेड किए हैं. जहां-जहां पर भी स्कूल भवन खाली पड़े हैं, वहां पर युवक मंडल, महिला मंडलों को वह भवन इस्तेमाल करने के लिए भी विचार किया गया है. सरकार जल्द इन मामलों पर कार्य करेगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल राज्यसभा चुनाव में हो सकता है 'खेल', अनुराग ठाकुर ने कह दी ये बड़ी बात

TAGGED:

HIMACHAL RAJYA SABHA ELECTION
ROHIT THAKUR SLAMS BJP
SOLAN NEWS
ROHIT THAKUR ON PANCHAYAT ELECTIONS
ROHIT THAKUR ON RAJYASABHA ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.