हिमाचल में राशन से भरा ट्रक दो कारों और एक स्कूटी पर पलटा, गाड़ियां चकनाचूर

सोलन में बुधवार देर रात एक सड़क हादसा हुआ. राशन से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित हो कर दो कारों और एक स्कूटी पर जा गिरा.

सोलन में राशन से भरा ट्रक दो कारों और एक स्कूटी पर पलटा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 11:34 AM IST

1 Min Read
सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कोटलानाला में बुधवार देर रात एक सड़क हादसा हुआ. सोलन से सिरमौर जा रहा एक राशन से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़ी दो कारों और एक स्कूटी पर जा गिरा. गनीमत रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन स्कूटी पर सवार व्यक्ति को चोटें आई हैं.

सोलन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ट्रक में राशन लोड था और यह सोलन से राजगढ़ की ओर जा रहा था. जैसे ही ट्रक मोड़ पर पहुंचा, ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और दुर्घटना हो गई. कार सवार लोग हादसे से कुछ मिनट पहले ही अपनी कारें वहां खड़ी करके घर चले गए थे, इसलिए किसी कार सवार को चोटें नहीं आईं. वहीं, स्कूटी पर बैठा व्यक्ति गिरने से घायल हुआ और उसे इलाज के लिए सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया है.

एसपी सोलन गौरव सिंह ने कहा, "पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और ट्रक चालक से पूछताछ भी की जा रही है."

पुलिस ने लोगों से कहा है कि सड़क पर चलते समय खास सावधानी रखें, और पहाड़ी इलाकों के मोड़ों पर गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं.

