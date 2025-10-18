ETV Bharat / state

शादी के 9 साल बाद महिला का मां बनने का सपना होगा सच!, सोलन अस्पताल में फेलोपिन ट्यूब का हुआ सफल ऑपरेशन

सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में महिला के बंद फेलोपिन ट्यूब का हुआ सफल ऑपरेशन.

शादी के 9 साल बाद महिला बन सकेगी मां
शादी के 9 साल बाद महिला बन सकेगी मां (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 18, 2025

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन क्षेत्रीय अस्पताल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. यहां पिछले 9 सालों से संतान के लिए तरस रही एक महिला के बंद फेलोपिन ट्यूब (Fallopian tube) का डॉक्टर ने सफल ऑपरेशन करके खोल दिया है, जिससे अब महिला की नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकेगी. डॉ. पीयूष वोहरा ऐतिहासिक सफल ऑपरेशन किया है. यहां यूपी की एक महिला के फेलोपिन ट्यूब को सर्जरी के माध्यम से सफलतापूर्वक खोला गया है, जिससे वह अब नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए तैयार है.

बता दें कि महिला को काफी समय से बच्चा करने में दिक्कत पेश आ रही थी. कई जगह पर चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने महिला को आईवीएफ करवाने की सलाह दी थी, लेकिन बीते 1 साल से इस महिला का इलाज क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में गायनी स्पेशलिस्ट डॉ. पीयूष वोहरा के पास चल रहा था, जिन्होंने दो दिन पहले ऑपरेशन के दौरान महिला की फेलोपिन ट्यूब को खोला है.

डॉ. पीयूष वोहरा ने बताया, "सोलन में यह इस तरह का पहला मामला है. जब फेलोपिन ट्यूब को खोलने के बाद महिला अब नॉर्मल रूप से प्रेग्नेंट हो सकती है. रिकवर होने के बाद महिला को इसके बारे में काउंसिल भी किया जाएगा".

वहीं, महिला मरीज ने बताया, "वह यूपी आजमगढ़ की रहने वाली है. काफी समय से वह अपना इलाज बाहर के अस्पतालों में करवा रही थी. उसे डॉक्टरों ने आईवीएफ करवाने की सलाह दी थी, लेकिन अब वे सोलन अस्पताल में डॉक्टर पीयूष से अपना इलाज करवा रही हैं, डॉक्टर ने अब उनकी ट्यूब को खोल दिया, जिससे वह अब नॉर्मल रूप से प्रेग्नेंट हो सकती हैं".

महिला के परिजन ने क्षेत्रीय अस्पताल सोलन और डॉ. पीयूष का आभार व्यक्त किया है. यह सफल ऑपरेशन क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और डॉ पीयूष वोहरा की विशेषज्ञता का प्रमाण है.

क्या होता है फेलोपियन ट्यूब?

महिला प्रजनन प्रणाली में दो पतली नलिकाएं होती हैं, जिसे फेलोपियन ट्यूब कहते हैं. फेलोपियन ट्यूब अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती हैं. ये अंडाशय से निकले अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाने और निषेचन (फर्टिलाइजेशन) को संभव बनाने का काम करती है.

