शादी के 9 साल बाद महिला का मां बनने का सपना होगा सच!, सोलन अस्पताल में फेलोपिन ट्यूब का हुआ सफल ऑपरेशन

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन क्षेत्रीय अस्पताल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. यहां पिछले 9 सालों से संतान के लिए तरस रही एक महिला के बंद फेलोपिन ट्यूब (Fallopian tube) का डॉक्टर ने सफल ऑपरेशन करके खोल दिया है, जिससे अब महिला की नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकेगी. डॉ. पीयूष वोहरा ऐतिहासिक सफल ऑपरेशन किया है. यहां यूपी की एक महिला के फेलोपिन ट्यूब को सर्जरी के माध्यम से सफलतापूर्वक खोला गया है, जिससे वह अब नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए तैयार है.

बता दें कि महिला को काफी समय से बच्चा करने में दिक्कत पेश आ रही थी. कई जगह पर चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने महिला को आईवीएफ करवाने की सलाह दी थी, लेकिन बीते 1 साल से इस महिला का इलाज क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में गायनी स्पेशलिस्ट डॉ. पीयूष वोहरा के पास चल रहा था, जिन्होंने दो दिन पहले ऑपरेशन के दौरान महिला की फेलोपिन ट्यूब को खोला है.