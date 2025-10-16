ETV Bharat / state

रेप मामले में राजीव बिंदल के भाई की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा

सोलन: दुष्कर्म मामले में घिरे हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के बड़े भाई राम कुमार बिंदल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. पहले पीड़िता की शिकायत पर सोलन पुलिस ने आरोपी राम कुमार को 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. जहां से कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा था. वहीं, अब मामले में सोलन कोर्ट ने आरोपी बिंदल को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

बता दें कि सोलन महिला पुलिस थाने में पीड़िता ने आरोपी राम कुमार के खिलाफ इलाज करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वह लंबे समय से बीमार थी और वो 7 अक्टूबर को सोलन के पुराना बस अड्डा के पास एक वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंची. जहां आरोपी राम कुमार बिंदल ने पहले युवती का हाथ पकड़ा और कुछ नसें दबाई. फिर उसकी निजी समस्याओं के बारे में पूछने लगा. इस दौरान युवती ने अपनी बीमारी के बारे में बताया. जिसके बाद आरोपी ने युवती को भरोसा दिलाया कि वो उसका इलाज कर देंगे और वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी. लेकिन जांच के बहाने आरोपी ने युवती के प्राइवेट पार्ट्स की जांच पर जोर दिया और पीड़िता के इनकार करने के बाद उसके साथ जबरदस्ती भी की.