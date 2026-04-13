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नशे के सौदागरों पर सोलन पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, एक सप्ताह में कई जिलों और राज्यों से 10 तस्कर गिरफ्तार

सोलन में नशा माफिया पर बड़ी स्ट्राइक: होटल की पार्टी में सप्लाई होना था 'जहर', पुलिस ने रास्ते में ही दबोचे तस्कर

सोलन में नशा माफिया पर बड़ी स्ट्राइक
सोलन में नशा माफिया पर बड़ी स्ट्राइक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 3:05 PM IST

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सोलन: हिमाचल प्रदेश में पुलिस नशा तस्करी के विरुद्ध अभियान छेड़े हुए हैं। वहीं सोलन जिला में भी इसको लेकर पुलिस एक्टिव मोड पर काम कर रही है। बॉर्डर एरिया होने की वजह से यहां पर पुलिस लगातार नशा तस्करों की धर पकड़ कर रही है और बाहरी राज्यों में भी नशा तस्करों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इसी कड़ी में सोलन पुलिस ने पिछले एक सप्ताह में नशा तस्करी के मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 6 मामले दर्ज किए गए हैं और 38.63 ग्राम चिट्टा और 3.25 ग्राम मेथामफेटामाइन बरामद किया गया है.

गिरफ्तार आरोपियों में हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के निवासी शामिल हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज किए हैं और आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस हिरासत रिमांड प्राप्त किया है। सभी 10 आरोपी शिमला जिला के रामपुर, जुब्बल हाटकोटी, सैंज, हरियाणा के नारायणगढ़ , बिलासपुर , सोलन जिला के दाड़लाघाट के रहने वाले है.

इन दिनों एसपी सोलन का जिम्मा सम्भाल रहे अभिषेक सेकेर ने बताया कि पहले मामले में 8 अप्रैल को जिला सोलन पुलिस की SIU टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 28 वर्षीय एक युवक, जो रामपुर का निवासी है को काबू किया गया. उसके कब्जे से 6.65 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की गई. पुलिस टीम ने आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया. इस संबंध में पुलिस थाना धर्मपुर में आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस हिरासत रिमांड प्राप्त किया गया है, जिससे उससे गहन पूछताछ की जा रही है। आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। मामले में अन्वेषण जारी है.

वहीं दूसरे मामले में 9 अप्रैल की रात्रि को जिला पुलिस की SIU टीम द्वारा थाना परवाणू के क्षेत्राधिकार में गुप्त सूचना के आधार पर एक ऑल्टो कार में सवार जिला शिमला के जुब्बल, हाटकोटी व सैंज के रहने वाली तीन युवकों (उम्र 26, 29 व 29 वर्ष) के कब्जे से 09.52 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया। उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पुलिस थाना परवाणू में NDPS एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्वेषण के दौरान मामले में संलिप्त ऑल्टो कार को जब्त कर कब्जे में लिया गया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस हिरासत रिमांड प्राप्त किया गया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। तीनों आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है.

तीसरे मामले में 9 अप्रैल की रात्रि में पुलिस थाना परवाणू की टीम ने नियमित गश्त के दौरान परवाणू शहर स्थित रैन शेल्टर के समीप एक युवक को संदेह के आधार पर जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान उक्त युवक, जो कि जिला शिमला के रामपुर क्षेत्र का निवासी है तथा जिसकी आयु 21 वर्ष है के कब्जे से 7.18 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस हिरासत रिमांड प्राप्त किया गया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। साथ ही आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। मामले में आगामी अन्वेषण जारी है.

इसी तरह चौथे मामले में जिला पुलिस की एसआईयू (SIU) टीम द्वारा दिनांक 11 अप्रैल की मध्यरात्रि को गुप्त सूचना के आधार पर परवाणू क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक ब्रेजा कार में सवार हरियाणा राज्य के नारायणगढ़ निवासी दो व्यक्तियों (आयु 42 व 38 वर्ष) जो परवाणू क्षेत्र में एक निजी होटल में चल रही पार्टी में चिट्टा/हेरोइन की सप्लाई करने जा रहे थे के कब्जे से 11.45 ग्राम हेरोइन और 3.56 ग्राम मेथाम्फेटामाइन (Methamphetamine) बरामद की गई। पांचवे मामले में दिनांक 10 अप्रैल की रात्रि को पुलिस थाना दाड़लाघाट की एक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंबुजा कोल यार्ड में एक ट्राला ट्रक में बैठे चालक एवं परिचालक (निवासी जिला बिलासपुर), जिनकी आयु क्रमशः 37 वर्ष एवं 30 वर्ष पाई गई, के कब्जे से 1.26 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई। इस संबंध में पुलिस थाना दाड़लाघाट में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

वहीं एक और मामले में दिनांक 12 अप्रैल की रात्रि को जिला सोलन के उपमंडल दाड़लाघाट की SIU टीम द्वारा, पुलिस थाना दाड़लाघाट के क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, गांव सुरईला के समीप दाड़लाघाट निवासी एक 28 वर्षीय युवक से 2.57 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की गई. आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना दाड़लाघाट में संबंधित अभियोग पंजीकृत किया गया.

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