सरेआम पिस्टल लहराते हुए युवक ने हवा में की फायरिंग, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन में शूलिनी विश्वविद्यालय के पास एक युवक ने सरेआम पिस्टल लहराते हुए हवा में फायरिंग की, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई. युवक ने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की. वहीं, अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी गोलियां चलाता नजर आ रहा है. घटना के बाद युवक भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे हथियार के साथ दबोच लिया. पुलिस ने पिस्टल को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है.