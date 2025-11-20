ETV Bharat / state

सरेआम पिस्टल लहराते हुए युवक ने हवा में की फायरिंग, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

सोलन में हवा में फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया.

युवक ने की हवाई फायरिंग
युवक ने की हवाई फायरिंग (IANS)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 5:53 PM IST

2 Min Read
सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन में शूलिनी विश्वविद्यालय के पास एक युवक ने सरेआम पिस्टल लहराते हुए हवा में फायरिंग की, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई. युवक ने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की. वहीं, अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी गोलियां चलाता नजर आ रहा है. घटना के बाद युवक भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे हथियार के साथ दबोच लिया. पुलिस ने पिस्टल को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है.

एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया, 'युवक के पास मौजूद पिस्टल लाइसेंसी है या अवैध, इसकी जांच जारी है. हथियार को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय के दो छात्र गुटों में कहासुनी हुई थी, जिसके चलते आज उनके परिजनों को बुलाया गया था. पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है'.

बता दें कि फायरिंग के चलते कई छात्र डर के मारे इधर-उधर भागते देखे गए. गोलियां चलाने के बाद युवक मौके से फरार होने की कोशिश में था, लेकिन सोलन की चौकन्नी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया. पुलिस की तेजी से किसी बड़े हादसे को टाल दिया गया. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पिस्टल को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है. आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है.

