नए साल की शुरुआत में ही चिट्टा तस्करी का बड़ा खुलासा, पुलिस ने पकड़ी 100 ग्राम से ज्यादा हेरोइन, 5 तस्कर गिरफ्तार
हिमाचल में चिट्टा तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. पिछले ढाई साल में पुलिस ने सैकड़ों चिट्टा तस्करों को गिरफ्तार किया है.
सोलन: नया साल शुरू होते ही हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है. सोलन पुलिस ने साल 2026 की अब तक की सबसे बड़ी चिट्टा खेप बरामद करते हुए अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में न केवल पांच तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि मुख्य सप्लायर को भी पकड़ लिया गया है, जिससे नशे के खिलाफ चल रही लड़ाई को बड़ी सफलता मिली है.
नए साल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई
सोलन पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई की जानकारी वीरवार को पुलिस अधीक्षक सोलन गौरव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी. उन्होंने बताया कि जिला पुलिस नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है. नशे की सप्लाई साइड और डिमांड साइड, दोनों पर एक साथ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में चिट्टा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क को तोड़ा गया है. एसपी ने बताया कि 4 जनवरी को सोलन के सलोगड़ा मेला ग्राउंड में पुलिस ने दो आरोपियों जितेश उर्फ मुन्ना और नीरज को गिरफ्तार किया था. इनके कब्जे से 6 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई.
इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश तेज की. इसके बाद 5 और 6 जनवरी की मध्यरात्रि को पुलिस ने दो अन्य आरोपियों साहिल और करण को गिरफ्तार किया. इनके पास से 7.23 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की गई. पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को इस पूरे नेटवर्क के मुख्य सप्लायर तक पहुंचने में सफलता मिली.
मुख्य सप्लायर जीरकपुर से गिरफ्तार
पुलिस ने मुख्य सप्लायर इकबाल उर्फ बिट्टू को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से 87 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की गई. एसपी सोलन ने बताया कि इकबाल उर्फ बिट्टू एक कुख्यात चिट्टा सप्लायर है, जो लंबे समय से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में नशीले पदार्थों की आपूर्ति कर रहा था. इस कार्रवाई में कुल 100 ग्राम से अधिक चिट्टा बरामद हुआ है. पुलिस के अनुसार, यह नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था. इस कार्रवाई को हिमाचल में नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक माना जा रहा है.
ढाई साल में सैकड़ों गिरफ्तार
एसपी गौरव सिंह ने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में सोलन पुलिस ने नशा तस्करी के 242 मामले दर्ज किए हैं और 502 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से 155 आरोपी बाहरी राज्यों के हैं, जो हिमाचल में नशे की सप्लाई कर रहे थे। इनमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम और महाराष्ट्र के तस्कर शामिल हैं. एसपी ने बताया कि इन बाहरी तस्करों द्वारा चलाए जा रहे 64 बड़े अंतरराज्यीय चिट्टा नेटवर्क को सोलन पुलिस ने पूरी तरह से डिस्मेंटल कर दिया है। इससे हजारों युवाओं तक नशे की पहुंच को रोका जा सका है। इनमें 9 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था।
15 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त
नशे से अर्जित अवैध संपत्तियों पर भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. वर्ष 2024 और 2025 में 12 मामलों में 39 आरोपियों की 15 करोड़ रुपये से अधिक की चल और अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं. इनमें होटल, जमीन, प्लॉट, लक्ज़री गाड़ियां, नकद राशि और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं. कुख्यात नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए PIT NDPS Act 1988 के तहत कार्रवाई की गई है. इसके तहत 10 आदतन अपराधियों को निवारक हिरासत में लिया गया है, जिनमें से चार आरोपी अभी जिला जेल में बंद हैं.
रुस्तम योजना से जागरूकता
नशे के खिलाफ लड़ाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है. सोलन पुलिस ने 'रुस्तम योजना' शुरू की है, जिसके तहत रुस्तम वॉलंटियर्स स्कूलों, कॉलेजों, मेलों और सार्वजनिक स्थानों पर नशे के खिलाफ जागरूकता फैला रहे हैं.
