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सोलन पुलिस ने चिट्टा तस्कर को दबोचा, पुलिस गिरफ्त से आरोपी को बचाने आए 2 युवती और एक युवक भी गिरफ्तार

सोलन पुलिस ने चिट्टा तस्करी मामले में दो युवक और दो युवती को गिरफ्तार किया.

सोलन पुलिस ने चिट्टा तस्करों को दबोचा
सोलन पुलिस ने चिट्टा तस्करों को दबोचा (Solan Police)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 9:28 PM IST

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Updated : March 28, 2026 at 9:36 PM IST

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सोलन: हिमाचल प्रदेश की सोलन पुलिस ने गश्त के दौरान सरकाघाट निवासी एक युवक के कब्जे से 9.28 ग्राम चिट्टा बरामद किया. इस दौरान युवक को पुलिस की गिरफ्त से छुड़वाने और पुलिस कार्य में बाधा पहुंचा रहे एक युवक और दो युवतियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जांच में पता चला है कि यह तीनों आरोपी चिट्टा तस्करी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और आरोपी को पुलिस गिरफ्त से छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे.

एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया, 'पुलिस थाना परवाणु की पुलिस टीम कामली पुल के पास नियमित गश्त और यातायात चेकिंग कर रही थी. इस दौरान टिपरा की ओर से एक मोटरसाइकिल सवार आता हुआ दिखाई दिया, जिसे संदेह के आधार पर जब पुलिस ने रोका तो घबरा गया. पुलिस की तलाशी में युवक के पास से 9.28 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अक्षय कुमार (21 वर्ष) बताया, जो तहसील सरकाघाट, जिला मंडी का रहने वाला है'.

वहीं, मौके पर जब पुलिस टीम द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी, उसी दौरान दो महिलाएं और एक अन्य पुरुष अचानक वहां पहुंचे. इन लोगों ने पुलिस कार्रवाई में बाधा डालते हुए आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया. साथ ही पुलिस टीम पर दबाव बनाने की भी कोशिश की. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ के दौरान आरोपियों की पहचान

अबुलेश (33 वर्ष), निवासी तहसील कसौली, जिला सोलन.
निशा (28 वर्ष), निवासी तहसील कसौली, जिला सोलन.
फिज्जा (32 वर्ष), निवासी तहसील कसौली, जिला सोलन.

प्रारंभिक जांच एवं परिस्थितियों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि उपरोक्त सभी व्यक्ति चिट्टा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और आरोपी अक्षय कुमार को पुलिस गिरफ्त से छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे. सभी आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में पुलिस थाना परवाणू में विधि अनुसार अभियोग पंजीकृत किया गया है.

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Last Updated : March 28, 2026 at 9:36 PM IST

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