ETV Bharat / state

फैक्ट्री में घुस कर गार्ड को बनाया बंधक, हाइड्रा से उठाकर ले गए अंदर रखी मशीनरी, 2 गिरफ्तार

शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में बंद पड़ी फैक्ट्री से लगभग 50 लाख रुपये कीमत की गियर बॉक्स मशीन चोरी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने चोरी की गई मशीन के साथ वारदात में इस्तेमाल की गई हाइड्रा मशीन भी बरामद कर ली है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 19 फरवरी 2026 को रिकाया इंटरप्राइजिज, राजपुरा रोड नालागढ़ के एचआर मैनेजर अनिल ठाकुर ने पुलिस थाना नालागढ़ में शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में बताया गया कि 18 फरवरी की रात करीब 10 बजे 4–5 अज्ञात लोग जबरन फैक्ट्री परिसर में घुस आए. आरोपियों ने ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्डों को बंधक बना लिया और हाइड्रा मशीन की मदद से फैक्ट्री में रखी गियर बॉक्स मशीन को उठाकर फरार हो गए.

दो आरोपी गिरफ्तार

एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने कहा कि 'मामले की गंभीरता को देखते हुए नालागढ़ पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी. तकनीकी और गुप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 6 मार्च 2026 को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अवतार सिंह उर्फ थोना निवासी गांव बांबिरपुर, डाकघर लोधी माजरा, तहसील बद्दी जिला सोलन और भजन निवासी गांव ढाणा, डाकघर भाटियां, तहसील नालागढ़ जिला सोलन के रूप में हुई है. पुलिस ने चोरी की गई करीब 50 लाख रुपये कीमत की गियर बॉक्स मशीन को बरामद कर लिया है. साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई हाइड्रा मशीन को भी कब्जे में ले लिया गया है.'