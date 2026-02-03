ETV Bharat / state

25 साल का सप्लायर, 17 और 18 साल के खरीददार, चिट्टे के साथ तीन गिरफ्तार

सोलन पुलिस ने चिट्टे के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान मुख्य सप्लायर को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है.

हेरोइन के साथ तीन गिरफ्तार
हेरोइन के साथ तीन गिरफ्तार (कॉन्सेप्ट इमेज)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 5:44 PM IST

सोलन: पुलिस थाना परवाणु की टीम ने गश्त के दौरान दो युवकों के कब्जे से परवाणु के हिमुडा ग्राउंड में 7.34 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. इन दोनों आरोपियों में से एक नाबालिग भी शामिल है, जिसे पुलिस ने आगामी कार्रवाई करते हुए परिवारजनों के सुपुर्द कर दिया है. वहीं, इस मामले में पुलिस ने चिट्टे के मुख्य सप्लायर को बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर मनीमाजरा चंडीगढ़ से भी गिरफ्तार किया है.

एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस थाना परवाणू की एक टीम ने गश्त के दौरान हिमुडा ग्राउंड, परवाणू के समीप मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को काबू किया गया, तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 7.34 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. आरोपी युवकों में से एक की पहचान आर्यन निवासी, पंचकूला (हरियाणा), उम्र 18 वर्ष के रूप में हुई है, जबकि दूसरा नाबालिग) पाया गया, जो उसी पते का निवासी है.

मुख्य सप्लायर ही गिरफ्तार

मौके पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी आर्यन को गिरफ्तार किया, जबकि नाबालिग से पूछताछ के उपरांत उसे उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था. इस संबंध में पुलिस थाना परवाणू में एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है. गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश करके 04 दिन के पुलिस रिमांड में लिया गया है. इस मामले में पकडे गए आरोपियों से गहन पूछताछ के दौरान कई तथ्य सामने आए. आरोपियों ने बताया कि वो बरामद चिट्टा मनीमाजरा चंडीगढ़ में एक व्यक्ति से 14,000 रूपए में खरीद कर लाए थे. इसके अतिरिक्त जांच के दौरान पुलिस टीम ने मामले में तकनीकी साक्ष्यों (कॉल डिटेल्स एवं अन्य डिजिटल इनपुट) का भी गहन विश्लेषण किया. आरोपियों से गहन पूछताछ एवं तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर पुलिस थाना परवाणू की टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस मामले में संलिप्त मुख्य सप्लायर शिवम निवासी मनीमाजरा चंडीगढ़ उम्र 25 साल को उसके पते पर से ही गिरफ्तार किया. इससे भी करीब 7 ग्राम चिट्टा और बरामद हुआ.

