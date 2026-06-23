शिमला और पंजाब के 4 चिट्टा तस्कर गिरफ्तार, नशे के खिलाफ सोलन पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई
नशा के खिलाफ सोलन पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. जिसके तहत अलग-अलग मामले में 4 चिट्टा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 7:30 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश में नशे को लेकर प्रदेश पुलित अभियान छेड़े हुए है. इसी कड़ी में सोलन पुलिस भी लगातार नशा तस्करों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही हैं. ताजा मामले में जिला पुलिस सोलन की विशेष अंवेषण इकाई SIU ने 4 दिन के अंदर नशा तस्करों के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाई करते हुए 55.22 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. इन कार्रवाइयों में पंजाब की कार सवार 3 तस्करों और सोलन के क्लीन क्षेत्र से एक आदतन तस्कर सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इन आरोपियों के पास से नकदी, डिजिटल मशीन और तस्करी में प्रयुक्त कार भी जब्त की है.
पुलिस अधीक्षक सोलन साईं दतात्रेय वर्मा ने कहा, "SIU टीम को इन दोनों मामलों में सफलता मिली है. नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने इन दोनों मामलों में जहां चौपाल शिमला का कुख्यात नशा तस्कर गिरफ्तार किया है. वहीं, पंजाब के 3 नशा तस्कर भी गिरफ्तार किए हैं".
23.29 ग्राम चिट्टा के साथ 3 गिरफ्ताऱ
16 जून 2026 को SIU टीम ने गुप्त सूचना पर डगशाई लिंक रोड पर वर्षा शालिका के पास नाकाबंदी की. जांच के दौरान पंजाब नंबर की कार से 23.29 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. पुलिस ने कार में सवार 2 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार कर थाना धर्मपुर में NDPS Act के तहत केस दर्ज किया. आरोपियों की पहचान आनंद कुमार सिंह (29 वर्ष), इन्दर पाल (39 वर्ष) और जसबीर कौर (32 वर्ष) के रूप में हुई है, ये सभी आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं.
शिमला का नशा तस्कर 'गाठा' को पुलिस ने दबोचा
सोलन पुलिस ने बताया कि 18/19 जून 2026 की मध्यरात्रि SIU ने क्लीन क्षेत्र में दबिश देकर 50 वर्षीय प्रदीप कुमार उर्फ 'गाठा' को गिरफ्तार किया. तलाशी में उसके कब्जे से 31.93 ग्राम चिट्टा, ₹23,570 नकदी और डिजिटल वजन मशीन बरामद हुई.
आरोपी प्रदीप उर्फ गाठा, चौपाल, जिला शिमला का निवासी है, जो आदतन तस्कर है. थाना सदर, सोलन में इसके खिलाफ चिट्टा तस्करी के पहले से 2 केस दर्ज हैं, जिनमें 36.24 ग्राम चिट्टा बरामद हो चुका था. अब तक इसके कब्जे से कुल 68.17 ग्राम चिट्टा पकड़ा जा चुका है.
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