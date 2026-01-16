ETV Bharat / state

बालियां बेचकर चिट्टा ला रहे थे हिमाचल, अब पुलिस ने चंडीगढ़ से मुख्य सप्लायर को भी पकड़ा

पुलिस ने मामले में चार लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही 25 ग्राम चिट्टा भी बरामद किया है.

मुख्य सप्लायर गिरफ्तार
मुख्य सप्लायर गिरफ्तार (कॉन्सेप्ट इमेज)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 7:59 PM IST

सोलन: हिमाचल के युवकों को चिट्टा बेचने वाले तस्कर को सोलन पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान दीपक निवासी डड्डू माजरा चंडीगढ़ के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करने जुटी है. पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि वो किन लोगों को चिट्टा सप्लाई करता है. कहां-कहां उसका नेटवर्क है.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 14 ग्राम चिट्टा, सोने की बालियां और गाड़ी बरामद की है. दरअसल 13 जनवरी की रात को पुलिस थाना कंडाघाट की टीम ने गश्त के दौरान शिमला जा रही एक ऑल्टो मारुति कार में सवार तीन युवकों के कब्जे से 11 ग्राम चिट्टा बरामद किया था. मामले में इस्तेमाल की गई ऑल्टो मारुति कार को भी पुलिस ने कब्जे में लिया था. कोर्ट से तीनों को चार दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की थी. तीनों से पूछताछ से पता चला कि ये चिट्टा दीपक से खरीद कर लाए हैं. चिट्टा खरीदने के लिए तीनों ने सोने की बालियां बेची हैं.

इसके बाद आरोपियों के बताए पते पर पुलिस दबिश देने पहुंची और घर से गिरफ्तार कर लिया. एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि 'कंडाघाट पुलिस ने मामले के मुख्य चिट्टा सप्लायर चंडीगढ़ निवासी दीपक को डड्डू माजरा से गिरफ्तार किया हैं. वहीं, आरोपी के ठिकाने पर तलाशी के दौरान पुलिस ने करीब 14 ग्राम चिट्टा भी बरामद किया. इसके साथ ही तीनों युवकों की ओर से बेची गई सोने की बालियां पुलिस ने आरोपी दीपक की गाड़ी से बरामद कर लिया. पुलिस ने सोने की बालियों और गाड़ी को भी कब्जे में लिया है. अब तक इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 25 ग्राम चिट्टा बरामद किया जा चुका है. आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है मामले में आगामी जांच जारी है. चिट्टा तस्करी करने वालों को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा.'

