बघाट बैंक का एक और डिफाल्टर गिरफ्तार, अब तक 4 कर चुके हैं कोर्ट में सरेंडर

एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि, "25 अक्टूबर 2025 को कलेक्टर-सह-सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति सोलन न्यायालय द्वारा सोलन जिले के सलोगडा तहसील के गांव मठिया के रहने वाले विनोद कुमार के खिलाफ भूमि राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 75(ए) के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. विनोद कुमार M/S Solan Highways नाम की फर्म का गारंटर था, जिसने इस फर्म द्वारा बघाट बैंक सोलन से लोन लिया था, लेकिन वह फर्म लोन तय सीमा के भीतर वापस करने में नाकाम रही, जिस पर बघाट बैंक सोलन द्वारा उक्त फर्म को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था. इसकी ब्याज सहित कुल देनदारी 3,49,26,957 रुपए बनती है."

सोलन: बघाट बैंक सोलन से 3 करोड़ 49 लाख रुपए का लोन लेने वाली फर्म के गारंटर विनोद कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार धर दबोचा है. सहायक रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी सोलन की अदालत ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. गिरफ्तार किए गए विनोद कुमार पर आरोप है कि उन्होंने लोन की राशि का भुगतान नहीं किया था, जिसके चलते फर्म को डिफाल्टर घोषित किया गया था. पुलिस ने विनोद कुमार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है. इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 4 आरोपियों ने खुद ही कोर्ट में सरेंडर किया है.

लोन न चुकाने पर उक्त फर्म के खिलाफ सह सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सोलन कोर्ट में लोन रिकवरी का मामला में चल रहा है. और, विनोद कुमार जो उस फर्म का गारंटर था उसे कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए बार-बार नोटिस भेजा रहा था, लेकिन वह नोटिसों की अनदेखी कर रहा था. कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था. ऐसे में कलेक्टर-सह-सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सोलन न्यायालय (Court of Collector-cum-Assistant Registrar Co-operative Societies Solan) द्वारा इसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसकी अनुपालना करते हुए शनिवार 1 नवंबर 2025 को उक्त मामले में संलिप्त आरोपी विनोद कुमार निवासी गांव मठिया डाकखाना सलोगडा तहसील और जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना सदर सोलन की टीम द्वारा घलुत गांव से गिरफ्तार करके सहायक पंजीयक सभाएं सोलन के कोर्ट में पेश किया किया गया.

बघाट बैंक का एक और डिफाल्टर गिरफ्तार (ETV Bharat)

बघाट बैंक सोलन से लोन लेने वाले 22 लोग डिफॉल्टर घोषित

अभी तक कलेक्टर-सह-सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सोलन न्यायालय द्वारा बघाट बैंक से ऋण लेने वाले 22 डिफाल्टर/गारंटर को जिन्हें बघाट बैंक सोलन ने डिफाल्टर घोषित किया था. इन सभी लोगों के खिलाफ लोन रिकवरी के मामले चल रहे थे, इन लोगों को कोर्ट द्वारा बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे. जिसके चलते कोर्ट द्वारा इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे. सोलन पुलिस ने आदेश की अनुपालना करते हुए सोलन जिले के रहने वाले 9 डिफाल्टरों में से अभी तक 4 आरोपियों/डिफाल्टरों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है. इसके साथ ही 4 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है.

वहीं, एक आरोपी/डिफाल्टर अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, जिसकी तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इसके अलावा 13 आरोपी/डिफाल्टर शिमला और सिरमौर जिले के रहने वाले हैं. इन सभी की गिरफ्तारी के लिए प्राप्त गिरफ्तारी वारंटों को सम्बंधित जिले की पुलिस को आगामी कार्रवाई के लिए भेजा गया है.

