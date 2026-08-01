चिट्टा तस्करी मामलों में 4 आरोपी गिरफ्तार, एक अन्य भगोड़ा अपराधी भी पंजाब से पकड़ा गया

चिट्टा तस्करी मामलों में 4 आरोपी गिरफ्तार, एक अन्य भगोड़ा अपराधी भी पंजाब से पकड़ा गया
सोलन पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने अलग-अलग मामले में चार आरोपियों को पकड़ा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 3:48 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है. नशा तस्करों की धरपकड़ कर उन्हें सलाखों के पीछे भी भेजा जा रहा है. इसी कड़ी में सोलन पुलिस ने तीन मामलों में 4 चिट्टा तस्करों को गिरफ्तार किया है. वहीं, एक अन्य मामले में चिट्टा तस्करी के एक मामले में भगौड़े अपराधी घोषित किए आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. तीन मामलों में करीब 26 ग्राम चिट्टा पुलिस ने बरामद किया है. इसको लेकर पुलिस थाना कसौली, धर्मपुर और परवाणु पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान यह सफलता हासिल की है.
एसपी सोलन साईं दतात्रेय वर्मा ने बताया, "तीनों चिट्टा तस्करी के मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है. वहीं, चिट्टे के एक अन्य मामले में भगोड़े अपराधी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है".
11.80 ग्राम चिट्टे के साथ उदय सिंह गिरफ्तार
पहले मामले में पुलिस थाना कसौली की टीम को मुकाम किमुघाट के पास एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में आता हुआ दिखाई दिया. पुलिस टीम को देखकर उक्त व्यक्ति घबराकर मौके से भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए काबू किया गया. इसके बाद नियमानुसार उसकी तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 11.80 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. आरोपी की पहचान उदय सिंह उर्फ पंकू (25 वर्ष), निवासी गांव सन्होल, जिला सोलन के रूप में हुई है, जिसे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया. आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है. मामले की जांच जारी है.
2.5 ग्राम चिट्टे के साथ विकास ठाकुर गिरफ्तार
दूसरे मामले में पुलिस थाना धर्मपुर की टीम ने संदेह के आधार पर एक व्यक्ति की तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 2.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. आरोपी की पहचान विकास ठाकुर (37 वर्ष), निवासी गांव बगना, जिला शिमला के रूप में हुई है. इस संबंध में पुलिस थाना धर्मपुर में NDPS Act के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई है.
कुल्लू में दो युवक से 12.32 ग्राम चिट्टा बरामद
तीसरे मामले में पुलिस थाना परवाणू की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कामली पुल, एनएच-05 के पास खड़ी एक गाड़ी में बैठे दो व्यक्ति के कब्जे से कुल 12.32 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. दोनों आरोपियों की पहचान राहुल (25 वर्ष) और अरुण भारती (25 वर्ष) के रूप में हुई है. दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. जांच के दौरान घटना में प्रयुक्त गाड़ी को पुलिस कब्जे में ले लिया गया है. दोनों आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है. मामले में जांच जारी है.
भगोड़ा अपराधी 4 साल बाद पंजाब से गिरफ्तार
वहीं, एक अन्य मामले में पुलिस थाना सदर सोलन द्वारा गठित पी.ओ. सेल की टीम द्वारा भगोड़े अपराधियों की तलाश के दौरान एक भगोड़े आरोपी शुभम ठाकुर (26 वर्ष) निवासी जिला सोलन को जीरकपुर पंजाब से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 7 सितंबर 2021 को थाना सदर सोलन की पुलिस टीम ने भगोड़े आरोपी को उसके एक अन्य साथी के साथ कुल 8.51 ग्राम चिट्टा/हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था. जिसके आधार पर पुलिस थाना सदर सोलन में अभियोग संख्या 142/2021 दिनांक 07-09-2021 धारा 21,29 NDPS Act के तहत पंजीकृत किया गया था.
इस मामले की जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करके न्यायालय में प्रेषित किया गया था. आरोपी न्यायालय से जमानत मुचलका पर रिहा था. मामले के ट्रायल के दौरान आरोपी शुभम को न्यायालय द्वारा बार-बार पेश होने के आदेश दिए जा रहे थे, इसके बावजूद वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था. परिणामस्वरूप न्यायालय ने उसे 6 नवंबर 2025 को भगोड़ा अपराधी घोषित किया था. भगोड़े आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस थाना सदर सोलन की टीम निरंतर प्रयास कर रही थी. आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था. लेकिन गुप्त सूचना एवं सतत निगरानी के आधार पर अंततः उसे दिनांक 31 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया.
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