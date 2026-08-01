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चिट्टा तस्करी मामलों में 4 आरोपी गिरफ्तार, एक अन्य भगोड़ा अपराधी भी पंजाब से पकड़ा गया

सोलन पुलिस की कार्रवाई ( Solan )

सोलन: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है. नशा तस्करों की धरपकड़ कर उन्हें सलाखों के पीछे भी भेजा जा रहा है. इसी कड़ी में सोलन पुलिस ने तीन मामलों में 4 चिट्टा तस्करों को गिरफ्तार किया है. वहीं, एक अन्य मामले में चिट्टा तस्करी के एक मामले में भगौड़े अपराधी घोषित किए आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. तीन मामलों में करीब 26 ग्राम चिट्टा पुलिस ने बरामद किया है. इसको लेकर पुलिस थाना कसौली, धर्मपुर और परवाणु पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान यह सफलता हासिल की है. एसपी सोलन साईं दतात्रेय वर्मा ने बताया, "तीनों चिट्टा तस्करी के मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है. वहीं, चिट्टे के एक अन्य मामले में भगोड़े अपराधी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है". 11.80 ग्राम चिट्टे के साथ उदय सिंह गिरफ्तार पहले मामले में पुलिस थाना कसौली की टीम को मुकाम किमुघाट के पास एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में आता हुआ दिखाई दिया. पुलिस टीम को देखकर उक्त व्यक्ति घबराकर मौके से भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए काबू किया गया. इसके बाद नियमानुसार उसकी तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 11.80 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. आरोपी की पहचान उदय सिंह उर्फ पंकू (25 वर्ष), निवासी गांव सन्होल, जिला सोलन के रूप में हुई है, जिसे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया. आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है. मामले की जांच जारी है. 2.5 ग्राम चिट्टे के साथ विकास ठाकुर गिरफ्तार दूसरे मामले में पुलिस थाना धर्मपुर की टीम ने संदेह के आधार पर एक व्यक्ति की तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 2.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. आरोपी की पहचान विकास ठाकुर (37 वर्ष), निवासी गांव बगना, जिला शिमला के रूप में हुई है. इस संबंध में पुलिस थाना धर्मपुर में NDPS Act के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई है.