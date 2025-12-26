ETV Bharat / state

सोलन में चिट्टे और चरस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई

एसपी सोलन गौरव सिंह ने कहा, 'चिट्टे के खिलाफ लगातार सोलन पुलिस सोलन में कार्य कर रही है. जहां एक और नशा तस्करों की धरपकड़ की जा रही है. वहीं, बार-बार नशा तस्करी में शामिल हो रहे आदत्तन अपराधियों को सलाखों के पीछे भी भेजा जा रहा है'.

सोलन: चिट्टा और चरस के खिलाफ सोलन पुलिस ने लगातार जिला में अभियान चलाया हुआ हैं. वहीं, चिट्टा माफिया और तस्करों की धड़पकड़ जारी है. इस कड़ी में परवाणु और बागा पुलिस ने अलग-अलग मामले में चरस और चिट्टे के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. दोनों मामलों में सोलन पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है. वहीं पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि ये आरोपी चिट्टा और चरस कहां से लेकर आए थे. इसको लेकर बैकवर्ड लिंकेज की जांच भी की जा रही है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पहले मामले में पुलिस थाना बागा की टीम ने शालूघाट के पास नाकाबंदी की. इस दौरान पुलिस ने एक गाड़ी को चेक करने के लिए रोका. जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो ड्राइवर के कब्जे से 152 ग्राम से ज्यादा चरस बरामद हुआ. आरोपी की पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई है, जो सोलन जिले के गांव समतयाड़ी का रहने वाला है. पुलिस ने बताया कि इस संबंध में पुलिस थाना बागा में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में संलिप्त गाड़ी को जब्त कर लिया गया है. आरोपी को 27 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

पुलिस थाना बागा की टीम ने चिट्टे के साथ एक आरोपी को पकड़ा (Solan Police)

आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज

बागा पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि अनिल कुमार पहले भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है. उसके खिलाफ कुल 3 मामले दर्ज हैं. इनमें से एक मामला पुलिस थाना बागा में मादक पदार्थ तस्करी का है, जिसमें उसके कब्जे से 3 किलोग्राम से अधिक चूरापोस्त, 19.48 ग्राम अफीम एवं 53.60 ग्राम चरस बरामद की गई थी. इसके अलावा उसके खिलाफ 2 मारपीट के मामले भी दर्ज हैं. एक पुलिस थाना बागा में और दूसरा जिला बिलासपुर के पुलिस थाना बरमाना में दर्ज है.

वहीं दूसरे मामले में पुलिस थाना परवाणु की टीम गश्त के दौरान तम्बू मोड़ पर मौजूद थी. इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर सड़क किनारे आग सेक रहे दो युवकों को पुलिस ने देखा. पुलिस को देखकर दोनों युवक भागने लगे, जिन्हें पुलिस टीम ने पकड़ लिया. पुलिस ने बताया कि तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 3.5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. पूछताछ में दोनों युवकों की पहचान तरुण शर्मा (27 वर्ष) और देव राज (29 वर्ष) के रूप में हुई है. दोनों सोलन जिले के गांव कैंथी के रहने वाले हैं. आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना परवाणु में मामला दर्ज किया गया है. दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जा रही है.

पुलिस थाना परवाणु की टीम ने दो आरोपियों को चरस के साथ पकड़ा (Solan Police)

एसपी सोलन गौरव सिंह ने लोगों से भी आग्रह किया है कि यदि उन्हें चिट्टे या अन्य नशे का व्यापार और इसका सेवन करने वाले लोगों की जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना पुलिस को दें. ताकि युवाओं को नशे के चंगुल से बाहर निकाला जा सके और नशा तस्करों की धरपकड़ समय रहते की जा सके.

