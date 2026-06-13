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5 दिन में 11 नशा तस्कर गिरफ्तार, मास्टरमाइंड से लोकल डीलर तक धरे गए, नेटवर्क खंगाल रही पुलिस

आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि राहुल भोरिया के खिलाफ पंजाब व हरियाणा में नशा तस्करी के 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं. पुलिस अब आरोपी के बैंक खातों, वित्तीय गतिविधियों और अन्य राज्यों में फैले नेटवर्क की जांच कर रही है. 12 जून 2026 को आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लिया गया है. ताकि सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और वित्तीय लेनदेन की कड़ियां जोड़ी जा सकें. मामला NDPS एक्ट धारा 21, 29 के तहत दर्ज.

11 जून 2026 को पुलिस टीम ने बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर राहुल भोरिया को ढकोली, जीरकपुर, पंजाब से गिरफ्तार किया. कब्जे से 38 ग्राम चिट्टा/हेरोइन व ₹35,900 नकद बरामद हुए. जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से तस्करी में संलिप्त है और HP के विभिन्न क्षेत्रों के करीब 500-600 व्यक्तियों से उसका संपर्क है.

पुलिस थाना सदर सोलन ने हरियाणा का मुख्य सप्लायर दबोचा. जिसके पास से 38 ग्राम हेरोइन और ₹35,900 नकद बरामद किया. थाना सदर सोलन में दर्ज एक अभियोग की जांच के दौरान चिट्टा तस्करी के संगठित नेटवर्क का पता चला. पूर्व में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ, CDR, WhatsApp चैट और मोबाइल डेटा के वैज्ञानिक विश्लेषण से खुलासा हुआ कि हरियाणा के जिला कैथल के कलायत निवासी राहुल भोरिया (30 वर्ष) इस नेटवर्क का मुख्य सप्लायर है.

एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया, 'पुलिस की प्राथमिकता सप्लाई चेन को टॉप से बॉटम तक तोड़ना है. CDR, WhatsApp चैट, बैंक ट्रांजेक्शन और वित्तीय जांच से पूरे नेटवर्क को मैप किया जा रहा है. जनता से अपील है कि नशे की सूचना तुरंत 112 या नजदीकी थाने पर दें. पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चलाए हुए है'.

सोलन पुलिस ने चिट्टा/हेरोइन और अफीम की तस्करी में लिप्त 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 74.12 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया है. इसमें 52.62 ग्राम चिट्टा/हेरोइन और 21.50 ग्राम अफीम शामिल है. कार्रवाई के दौरान 3 वाहन भी जब्त किए गए हैं. पुलिस अब तकनीकी साक्ष्यों, CDR, बैंक खातों के जरिए करोड़ों के इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है.

सोलन: हिमाचल प्रदेश में पुलिस नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार सोलन में पुलिस एक्टिव मोड पर है. सोलन पुलिस लगातार नशा तस्करों की कमर तोड़ रही है. इसी कड़ी में सोलन पुलिस ने नशे के खिलाफ चले गए. विशेष अभियान में 8 से 12 जून 2026 के बीच 5 दिन के अंदर 4 थानों में 5 अलग-अलग मामले दर्ज कर बड़ी कामयाबी हासिल की है.

11 जून 2026 को पुलिस थाना धर्मपुर ने टोल प्लाजा पर SIU टीम ने गुप्त सूचना पर सनवारा टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी कर शुभम शर्मा (29 वर्ष) निवासी गांव जदारी, जिला सोलन को पकड़ा. तलाशी में उसके पास से 6.32 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई. आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर NDPS एक्ट धारा 21 के तहत FIR No. 95/2026 दर्ज किया गया.

12 जून 2026 को कोर्ट में पेश कर 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है. रिकॉर्ड जांच में पता चला कि शुभम शर्मा पूर्व में धर्मपुर थाने में चिट्टा तस्करी और परवाणू थाने में चोरी के मामले में भी संलिप्त रहा है. पुलिस अब इससे खरीद-फरोख्त और नेटवर्क के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है.

वहीं, पुलिस थाना परवाणू टीम ने 8 जून 2026 को नियमित गश्त के दौरान सेब मंडी के पास NH 05 के किनारे सुनसान स्थान पर खड़ी संदिग्ध गाड़ी की जांच की. गाड़ी में बैठे आयुष (23 वर्ष) निवासी गांव जुबड़ू, जिला शिमला और ऋतिक (24 वर्ष) निवासी गांव लालसा, जिला शिमला के कब्जे से 7.24 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की. दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट धारा 21, 29 के तहत FIR No. 71/26 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया. प्रयुक्त वाहन भी जब्त किया गया. 09-06-2026 को दोनों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है. पुलिस आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड और मामले से जुड़ी आगामी जांच कर रही है.

12 जून 2026 को दाड़लाघाट पुलिस थाना क्षेत्र में नियमित यातायात चेकिंग पर तैनात थी. इस दौरान संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई तो पुलिस ने वाहन सवार अरुण कुमार (28 वर्ष) निवासी गांव पारनू, जिला सोलन और अजय कुमार (32 वर्ष) निवासी गांव डाडगी, जिला शिमला के कब्जे से 21.50 ग्राम अफीम बरामद की. बरामदगी के आधार पर NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज कर वाहन जब्त किया गया. दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ के बाद BNSS धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी कर पाबंद किया गया है. पुलिस आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड और नशा तस्करी से जुड़े संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है.

इसी दिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लिंक रोड क्यारड़ में नाकाबंदी कर प्रदीप कुमार उर्फ चिल्लू, गोपाल, मेहर सिंह, नीरज और हेमंत कुमार को 1.06 ग्राम चिट्टा/हेरोइन सहित गिरफ्तार किया. पुलिस ने स्विफ्ट कार को जब्त कर NDPS एक्ट के तहत FIR No. 39/26 दर्ज की. पांचों आरोपियों से BNSS धारा 35(3) के तहत पूछताछ कर स्रोत और सप्लाई चेन की जांच की जा रही है. आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं.

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