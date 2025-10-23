सोलन: बघाट बैंक लोन डिफाल्टर मामले में पहली गिरफ्तारी, 15 डिफाल्टरों को अरेस्ट करने के आदेश
बघाट बैंक लोन डिफाल्टर केस में सोलन पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है.
सोलन: बघाट बैंक पर आरबीआई ने नकेल कसी है, जिसके चलते 10 हजार से अधिक के लेनदेन पर आगामी 6 माह तक प्रतिबंध लगाया गया है. करीब 15 डिफाल्टरों को गिरफ्तार करने के आदेश सहायक पंजीयक सभायें द्वारा दिये गए हैं. इसी कड़ी में सोलन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे सहायक पंजीयक सहकारी सभायें अदालत में पेश किया गया.
मामले में डीएसपी अशोक चौहान ने बताया, "सहायक पंजीयक सहकारी सभायें द्वारा लोन रिकवरी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद पहली गिरफ्तारी की गई है. सपरून पुलिस द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है. आरोपी खेम लाल डिफॉल्टर है, जिस पर 2 करोड़ 10 लाख का लोन था".
मामले में 17 अक्टूबर को कलेक्टर-सह-सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सोलन न्यायालय (Court of Collector-cum-Assistant Registrar Co-operative Societies Solan) ने सपरून निवासी खेम लाल, पार्टनर्स मेसर्स रॉयल एसोसिएट्स के खिलाफ भूमि राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 75(ए) के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. जिसके अनुसार खेम लाल ने बघाट बैंक सोलन से व्यापारिक उद्देश्य के लिए ऋण लिया था, लेकिन वह ऋण को तय सीमा के भीतर वापस करने में नाकाम रहा, जिस पर उसे बघाट बैंक सोलन द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था, जिसकी ब्याज सहित कुल देनदारी 2,10,65,893 बनती है.
देनदारी न चुकाने पर खेम लाल के खिलाफ सह सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सोलन कोर्ट में लोन रिकवरी का मामला चल रहा है. खेम लाल को कोर्ट द्वारा बार-2 नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन वह पेश नहीं हो रहा था. जिस पर कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसकी अनुपालना करते हुए आज 23 अक्टूबर को मामले में संलिप्त डिफॉल्टर खेम लाल को पुलिस चौकी सपरून सोलन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को सहायक पंजीयक सभायें सोलन कोर्ट में पेश किया गया.
