ETV Bharat / state

सोलन पुलिस की चिट्टा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 4 नशा तस्करों को भेजा जेल

सोलन में चिट्टा तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इस बीच सोलन पुलिस ने चार तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है.

SOLAN DRUG SMUGGLING CASE
सोलन पुलिस की चिट्टा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई (Solan Police)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोलन: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने नशे के खिलाफ राज्यभर में अभियान चलाया हुआ है. इसी अभियान के तहत सोलन पुलिस ने चिट्टा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सोलन पुलिस लगातार चिट्टा तस्करी से जुड़े मामलों में गिरफ्तारी कर रही है. प्रदेशव्यापी अभियान के तहत पुलिस ने नशा तस्करी में बार-बार संलिप्त रहे चार आदतन अपराधियों के खिलाफ ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और तीन-तीन महीने के लिए जेल भेजा है.

सोलन पुलिस के अनुसार, 7 दिसंबर को पुलिस ने अंकुश ठाकुर, नरेश उर्फ निशु , दीपक उर्फ हनी और विकास उर्फ खौला को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया. ये चारों लंबे समय से चिट्टा तस्करी में सक्रिय थे और इनके खिलाफ कई बार कार्रवाई भी की जा चुकी थी. लगातार निगरानी के बाद इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश मिले, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर जिला कारागार सोलन भेज दिया गया. ये सभी नशा तस्कर सोलन जिले के ही रहने वाले हैं.

एसपी सोलन गौरव सिंह ने कहा, 'सोलन पुलिस अब तक ऐसे कुल 10 आदतन नशा तस्करों को इसी अधिनियम के तहत जेल भेज चुकी है. नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा और आदतन अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हिमाचल सरकार द्वारा चिट्टा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी अभियान के तहत सोलन पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है'.

ये भी पढ़ें: पत्नी साबित नहीं कर पाई घरेलू हिंसा का आरोप, कोर्ट ने भरण-पोषण याचिका की खारिज

ये भी पढ़ें: नशा माफियाओं के खिलाफ प्रदेश में एक साथ बड़ी कार्रवाई, PIT-NDPS के तहत 16 तस्कर डिटेन

TAGGED:

SOLAN NEWS
SOLAN POLICE
DRUG SMUGGLERS IN SOLAN
4 DRUG SMUGGLERS IN JAIL
SOLAN DRUG SMUGGLING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.