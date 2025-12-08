ETV Bharat / state

सोलन पुलिस की चिट्टा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 4 नशा तस्करों को भेजा जेल

सोलन: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने नशे के खिलाफ राज्यभर में अभियान चलाया हुआ है. इसी अभियान के तहत सोलन पुलिस ने चिट्टा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सोलन पुलिस लगातार चिट्टा तस्करी से जुड़े मामलों में गिरफ्तारी कर रही है. प्रदेशव्यापी अभियान के तहत पुलिस ने नशा तस्करी में बार-बार संलिप्त रहे चार आदतन अपराधियों के खिलाफ ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और तीन-तीन महीने के लिए जेल भेजा है.

सोलन पुलिस के अनुसार, 7 दिसंबर को पुलिस ने अंकुश ठाकुर, नरेश उर्फ निशु , दीपक उर्फ हनी और विकास उर्फ खौला को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया. ये चारों लंबे समय से चिट्टा तस्करी में सक्रिय थे और इनके खिलाफ कई बार कार्रवाई भी की जा चुकी थी. लगातार निगरानी के बाद इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश मिले, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर जिला कारागार सोलन भेज दिया गया. ये सभी नशा तस्कर सोलन जिले के ही रहने वाले हैं.