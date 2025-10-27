ETV Bharat / state

नशा तस्करों की ₹15 करोड़ अवैध संपत्ति जब्त, नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

सोलन पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की अवैध संपत्ति को जब्त किया है.

Solan police action against Drug Peddlers
नशा तस्करों की अवैध संपत्ति जब्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 11:50 PM IST

सोलन: जिला पुलिस सोलन ने नशे के कारोबार से जुड़ी अवैध संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की है. जिसके तहत बीते एक साल में एनडीपीएस एक्ट के तहत 37 आरोपितों से जुड़ी 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल-अचल संपत्तियां जब्त की हैं. सोलन पुलिस की ये कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम के तहत की गई वित्तीय जांच के बाद संभव हुई है. ये जानकारी एसपी सोलन गौरव सिंह ने दी.

कुनिहार थाने के तहत ₹6.34 करोड़ जब्त

एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि इन जब्त संपत्तियों में सबसे बड़ी कार्रवाई कुनिहार थाना क्षेत्र में की गई है. यहां पुलिस ने एक मामले में मुख्य आरोपित और उसके सहयोगियों से 6.34 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की है. ये मामला कुख्यात तस्कर धनिराम उर्फ गल्लू से संबंधित है, जो कि लंबे समय से नशे के अवैध कारोबार में सक्रिय था. आरोपी कुनिहार, सोलन, अर्की दाडलाघाट, बिलासपुर, शिमला आदि क्षेत्रों में नशा तस्करी का काम करता था.

ऐसे गिरफ्तार हुआ आरोपी धनिराम

कुख्यात तस्कर धनीराम पक्के ग्राहक बनाकर सुनयोजित ढंग से नशे की तस्करी कर रहा था. पुलिस पिछले डेढ़ साल से आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी. 18 सितंबर 2025 को सायर मेला अर्की में पुलिस व्यस्तता के कारण ये तस्कर ज्यादा सक्रीय हो गया था. वहीं, पुलिस को मामले में गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर धनीराम ने अपने रिहायशी मकान में बहुत बड़ी मात्रा में अफीम व चरस रखी हुई है. इस सूचना पर तुरंत कार्यवाई करते हुए सोलन पुलिस की 16 सदसयी टीम तड़के सुबह कुख्यात तस्कर धनीराम के मकान, रेस्टोरेंट और होमस्टे में दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार किया.

नशे की कमाई से खड़ा किया आलीशान मकान...

आरोपी धनिराम को पुलिस ने 1.6 किलोग्राम चरस और 1.6 किलोग्राम अफीम समेत गिरफ्तार किया था. पुलिस जांच के समय ये खुलासा हुआ कि आरोपी ने नशे के पैसों से पांच मंजिला आलीशान मकान, एक रेस्टोरेंट और होमस्टे का निर्माण किया था. इसके अलावा उसके पास से कई व्यावसायिक गाड़ियां, अन्य गाड़ियां, सोने के गहने और बैंक खातों में जमा नकदी बरामद की गई.

"ये कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार की जड़ तक पहुंचने और अपराध से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की दिशा में एक अहम कदम है. सोलन पुलिस ने ऐसे मामलों पर निगरानी बढ़ा दी है, ताकि नशे के व्यापार को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके." - गौरव सिंह, एसपी सोलन

नशा तस्करी से खड़ा किया साम्राज्य

एसपी सोलन ने बताया कि पुलिस जांच में पाया गया कि आरोपी धनीराम किसी भी तरह का काम या व्यवसाय नहीं करता था. लंबे समय से आरोपी नशा तस्करी कर रहा है और नशा तस्करी करके सिर्फ अपने नाम पर ही नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों के नाम पर भी बहुतायत संपत्ति अर्जित की है. पुलिस ने आरोपी धनीराम की 6 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया है.

नशा तस्करी के अलावा छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज

सोलन पुलिस की जांच में पाया गया कि कुख्यात आरोपी धनीराम के विभिन्न बैंक खातों में पिछले कुछ सालों में ही 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन-देन हुआ है. वहीं, मादक पदार्थ के इस मामले के अलावा भी धनीराम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 अन्य मामले थाना धर्मपुर और थाना अर्की में दर्ज है. इन दोनों मामलों में आरोपी धनीराम से कुल 845 ग्राम चरस, 82 ग्राम अफीम और 1 लाख रुपये नकदी बरामद की गई थी. इसके अलावा भी धनीराम के खिलाफ 2 अन्य मामले दर्ज हैं, जिनमें एक महिलाओं के प्रति क्रूरता और एक मामला महिला से छेड़छाड़ का दर्ज किया गया है.

2024 से अब तक ₹15 करोड़ की संपत्ति जब्त

एसपी गौरव सिंह ने बताया कि सोलन पुलिस ने नशा तस्करों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया पहली बार साल 2024 में शुरू की थी. साल 2024 और 2025 में अब तक पुलिस द्वारा कुल 11 मामलों में 37 आरोपियों/सहयोगियों की 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल व अचल संपत्ति को जब्त किया है, जो उन्होंंने नशा तस्करी करके कमाई थी. इनमें 3 मामले चरस/अफीम के हैं. एक मामला 37 किलो हाई क्वालिटी चरस का, जबकि 8 मामले चिट्टा तस्करी के हैं. जिनमें बाहरी राज्यों पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सक्रिय स्पलायरों द्वारा सोलन जिले में चिट्टे की आपूर्ति की जा रही थी. जब्त संपत्तियों में आरोपियों के आलीशान होटल, रेजिडेंशियल और कमर्शियल लैंड प्लॉट्स, लक्जरी गाड़ियां, कैश डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स आदि शामिल हैं. जिसमें ज्यादातर संपत्तियां बाहरी राज्यों से जब्त की गई हैं.

2025 में 12 करोड़ की संपत्ति जब्त

साल 2025 में अभी तक कुल 8 मामलों में 30 आरोपियों/सहयोगियों की नशा तस्करी से कमाई गई करीब 12 करोड़ की चल-अचल संपतियां को जब्त किया गया है. जो प्रदेश में एनडीपीएस मामलों की जांच में जब्त की गई संपत्तियों में सबसे ज्यादा है.

2023 से अब तक NDPS के 215 मामले दर्ज

इसके अलावा जुलाई 2023 से अभी तक जिला सोलन पुलिस द्वारा नशे के खात्मे के लिए चलाए गए कोम्प्रेहेंसिव अभियान और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है. इस अभियान में एनडीपीएस के तहत जुलाई 2023 से अभी तक कुल 215 मामले दर्ज किए गए हैं. जिनमें 451 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इन मामलों में बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंक भी जांचे जा रहे हैं. जिससे बाहरी राज्यों के 147 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

चिट्टा तस्करी के 64 बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क डिस्मेंटल

सोलन पुलिस द्वारा गिरफ्तार 147 आरोपियों से चिट्टे व नशे के 141 बड़े अतंरराज्यीय सप्लायर हैं. जिनको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा,चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र आदि राज्यों से गिरफ्तार किया गया है. इनमें 9 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं जिनको सोलन पुलिस की स्पेशल टीम्स द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था. इन बाहरी राज्यों के तस्करों द्वारा हिमाचल में चलाए जा रहे चिट्टा तस्करी के 64 बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्कों को डिस्मेंटल कर दिया गया है.

"सोलन पुलिस द्वारा ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए जुलाई 2023 से लेकर अभी तक 21 मामलों में 18,636 नशीली दवाइयां जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत प्रतिबंधित है, बरामद की गई. जिनमें 49 आरोपियों के खिलाफ ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्यवाही की गई." - गौरव सिंह, एसपी सोलन

नशा तस्करी के आदी तस्करों पर कसी नकेल

इसके अलावा सोलन पुलिस ने उन कुख्यात नशा तस्करों पर भी नकेल कसते हुए प्रिवेंटिव डिटेंशन में कार्रवाई की, जो बार-बार मुकदमे दर्ज होने पर भी जमानत पर बाहर आकर नशा तस्करी में संलिप्त होते हैं. जिसका उद्देश्य नशा तस्करी करने के आदतन अपराधियों को दोबारा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने से रोकना है. इसके लिए जिला पुलिस द्वारा PIT NDPS Act 1988 के प्रावधानों के तहत ऐसे आरोपियों को निवारक हिरासत में रखने की कार्यवाही की जा रही है. इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार/सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार 6 आदतन अपराधियों को धारा 3(1) PIT NDPS Act 1988 के तहत हिरासत में लेकर 2 आरोपियों को 6 महीने, 1 आरोपी को 4 महीने और 3 आरोपियों को 3-3 महीनों के लिए जेल में भेजा गया है.

