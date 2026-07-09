ETV Bharat / state

इस नगर परिषद में पर्ची से तय हुए अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, धरी रह गई कांग्रेस विधायक की रणनीति!

चुनाव प्रक्रिया के दौरान स्थानीय विधायक ने भी मतदान किया. उनके वोट के बाद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष दोनों पदों पर मत बराबर हो गए थे.

PARWANOO MUNICIPAL COUNCIL
परवाणू नगर परिषद पर भाजपा का कब्जा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 8:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की परवाणू नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा. मतदान के दौरान विधायक के वोट के बाद दोनों पक्षों के बीच बराबरी की स्थिति बन गई. इसके बाद नियमानुसार पर्ची (लॉटरी) के माध्यम से फैसला किया गया. पर्ची में भाजपा के ठाकुरदास शर्मा अध्यक्ष चुने गए, जबकि कांग्रेस के मोहन लाल आजाद उपाध्यक्ष बने. चुनाव परिणाम के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए अपने-अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दीं.

विधायक के वोट से मुकाबला हुआ टाई

परवाणू नगर परिषद में कुल 9 वार्ड हैं. हाल ही में हुए चुनाव में 5 वार्डों में भाजपा समर्थित और 4 वार्डों से कांग्रेस समर्थित पार्षद विजयी हुए थे. अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने ठाकुरदास शर्मा और कांग्रेस ने निशा शर्मा को उम्मीदवार बनाया था. वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ओर से रामध्यान सिंह और कांग्रेस की ओर से मोहन लाल आजाद मैदान में थे. चुनाव प्रक्रिया के दौरान स्थानीय कांग्रेस विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने भी मतदान किया. उनके वोट के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर मत बराबर हो गए. ऐसे में चुनाव का फैसला पर्ची के जरिए किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद भाजपा के खाते में गया, जबकि उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को मिला.

भाजपा ने इसे जनादेश की जीत बताया

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं पूर्व विधायक राजीव सैजल ने चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता ने नगर परिषद चुनाव में भाजपा के पक्ष में जनादेश दिया था और अंततः उसी की जीत हुई. उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीख घोषित करने में अनावश्यक देरी की गई और विपक्ष की ओर से मानसिक दबाव बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई.

कांग्रेस ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का किया सम्मान

विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करती है और चुनाव परिणाम को पूरी तरह स्वीकार करती है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार परवाणू के विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है और आगे भी विकास योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष ने चुनाव के दौरान कई तरह के प्रयास किए, लेकिन कांग्रेस के सभी पार्षद एकजुट रहे.

चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब परवाणू नगर परिषद की नई टीम शहर के विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालेगी. स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि नई परिषद बुनियादी सुविधाओं, सफाई, पेयजल, सड़क और अन्य नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में मिलकर काम करेगी.

ये भी पढ़ें: मुख्यमंत्री पद की नारेबाजी पर अनुराग ठाकुर ने समर्थकों को रोका, बोले- कंट्रोवर्सी वाले नारे क्यों लगाते हो...

ये भी पढ़ें: पीठ पर मासूम, दांव पर जिंदगी! एक साल बाद भी नहीं बना पुल, जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे ग्रामीण

TAGGED:

HIMACHAL POLITICS
MUNICIPAL ELECTION HIMACHAL
PARWANOO NAGAR PARISHAD ELECTION
परवाणू नगर परिषद
PARWANOO MUNICIPAL COUNCIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.