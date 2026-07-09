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इस नगर परिषद में पर्ची से तय हुए अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, धरी रह गई कांग्रेस विधायक की रणनीति!

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की परवाणू नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा. मतदान के दौरान विधायक के वोट के बाद दोनों पक्षों के बीच बराबरी की स्थिति बन गई. इसके बाद नियमानुसार पर्ची (लॉटरी) के माध्यम से फैसला किया गया. पर्ची में भाजपा के ठाकुरदास शर्मा अध्यक्ष चुने गए, जबकि कांग्रेस के मोहन लाल आजाद उपाध्यक्ष बने. चुनाव परिणाम के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए अपने-अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दीं.

विधायक के वोट से मुकाबला हुआ टाई

परवाणू नगर परिषद में कुल 9 वार्ड हैं. हाल ही में हुए चुनाव में 5 वार्डों में भाजपा समर्थित और 4 वार्डों से कांग्रेस समर्थित पार्षद विजयी हुए थे. अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने ठाकुरदास शर्मा और कांग्रेस ने निशा शर्मा को उम्मीदवार बनाया था. वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ओर से रामध्यान सिंह और कांग्रेस की ओर से मोहन लाल आजाद मैदान में थे. चुनाव प्रक्रिया के दौरान स्थानीय कांग्रेस विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने भी मतदान किया. उनके वोट के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर मत बराबर हो गए. ऐसे में चुनाव का फैसला पर्ची के जरिए किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद भाजपा के खाते में गया, जबकि उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को मिला.

भाजपा ने इसे जनादेश की जीत बताया

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं पूर्व विधायक राजीव सैजल ने चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता ने नगर परिषद चुनाव में भाजपा के पक्ष में जनादेश दिया था और अंततः उसी की जीत हुई. उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीख घोषित करने में अनावश्यक देरी की गई और विपक्ष की ओर से मानसिक दबाव बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई.