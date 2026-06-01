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सोलन में युवाओं के हाथों में BDC-जिला परिषद की कमान, बीडीसी में 19 वर्षीय लक्ष्मी, जिला परिषद में मीनाक्षी सबसे यंगेस्ट चेहरा

सोलन में युवाओं के हाथों में BDC-जिला परिषद की कमान ( ETV BHARAT )

सोलन: पंचायती राज चुनाव 2026 में सोलन जिला से युवाओं की मजबूत भागीदारी देखने को मिली है. इस बार बड़ी संख्या में युवा उम्मीदवारों ने चुनाव मैदान में उतरकर जीत हासिल की है. किसी ने प्रधान और उपप्रधान पद पर जीत दर्ज की तो कई युवा पंचायत समिति सदस्य (बीडीसी) और जिला परिषद तक पहुंचने में सफल रहे. खास बात यह रही कि कई नए और युवा चेहरों ने अनुभवी उम्मीदवारों को भी कड़ी चुनौती दी. चुनाव परिणामों के बाद जिले में युवाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी चर्चा का विषय बनी हुई है.

19 वर्षीय लक्ष्मी बनीं सबसे युवा बीडीसी सदस्य

पंचायत समिति चुनाव में धर्मपुर विकास खंड के वार्ड नंबर-10 नारायणी से 19 वर्षीय लक्ष्मी सबसे युवा बीडीसी सदस्य बनकर उभरी हैं. इतनी कम उम्र में जीत हासिल कर उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. उनके बाद धर्मपुर के वार्ड नंबर-5 कसौली से 22 वर्षीय स्मृति अत्रि और पट्टा गोयला से 25 वर्षीय प्रियंका ने जीत दर्ज की. इसके अलावा शड्याना से 28 वर्षीय भीम सिंह, धर्माणा से 27 वर्षीय अमन कुमारी, दिग्गल से सोनू देवी, मस्तानपुरा से मनजीत कौर, बघेरी से पूजा रानी और रामशहर से भूपेंद्र सिंह जैसे युवा चेहरे भी पंचायत समिति तक पहुंचे हैं.

लक्ष्मी और स्मृति अत्रि (ETV BHARAT)

जिला परिषद में मीनाक्षी ठाकुर सबसे युवा सदस्य

जिला परिषद चुनाव में भी कई युवा चेहरों ने जीत दर्ज की है. इनमें वार्ड नंबर-1 दाडला से भाजपा उम्मीदवार मीनाक्षी ठाकुर सबसे युवा जिला परिषद सदस्य बनकर सामने आई हैं. 29 वर्षीय मीनाक्षी की जीत को युवाओं और महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी का प्रतीक माना जा रहा है. मीनाक्षी अब अपने राजनीतिक करियर के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी संभालेंगी.

कई युवा चेहरों ने बनाई पहचान