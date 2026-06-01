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सोलन में युवाओं के हाथों में BDC-जिला परिषद की कमान, बीडीसी में 19 वर्षीय लक्ष्मी, जिला परिषद में मीनाक्षी सबसे यंगेस्ट चेहरा

पंचायती राज चुनाव के ये नतीजे केवल राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में उभरते युवा नेतृत्व की नई तस्वीर भी पेश करते हैं

SOLAN BDC ZILA PARISHAD ELECTION 2026
सोलन में युवाओं के हाथों में BDC-जिला परिषद की कमान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 9:11 PM IST

4 Min Read
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सोलन: पंचायती राज चुनाव 2026 में सोलन जिला से युवाओं की मजबूत भागीदारी देखने को मिली है. इस बार बड़ी संख्या में युवा उम्मीदवारों ने चुनाव मैदान में उतरकर जीत हासिल की है. किसी ने प्रधान और उपप्रधान पद पर जीत दर्ज की तो कई युवा पंचायत समिति सदस्य (बीडीसी) और जिला परिषद तक पहुंचने में सफल रहे. खास बात यह रही कि कई नए और युवा चेहरों ने अनुभवी उम्मीदवारों को भी कड़ी चुनौती दी. चुनाव परिणामों के बाद जिले में युवाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी चर्चा का विषय बनी हुई है.

19 वर्षीय लक्ष्मी बनीं सबसे युवा बीडीसी सदस्य

पंचायत समिति चुनाव में धर्मपुर विकास खंड के वार्ड नंबर-10 नारायणी से 19 वर्षीय लक्ष्मी सबसे युवा बीडीसी सदस्य बनकर उभरी हैं. इतनी कम उम्र में जीत हासिल कर उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. उनके बाद धर्मपुर के वार्ड नंबर-5 कसौली से 22 वर्षीय स्मृति अत्रि और पट्टा गोयला से 25 वर्षीय प्रियंका ने जीत दर्ज की. इसके अलावा शड्याना से 28 वर्षीय भीम सिंह, धर्माणा से 27 वर्षीय अमन कुमारी, दिग्गल से सोनू देवी, मस्तानपुरा से मनजीत कौर, बघेरी से पूजा रानी और रामशहर से भूपेंद्र सिंह जैसे युवा चेहरे भी पंचायत समिति तक पहुंचे हैं.

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लक्ष्मी और स्मृति अत्रि (ETV BHARAT)

जिला परिषद में मीनाक्षी ठाकुर सबसे युवा सदस्य

जिला परिषद चुनाव में भी कई युवा चेहरों ने जीत दर्ज की है. इनमें वार्ड नंबर-1 दाडला से भाजपा उम्मीदवार मीनाक्षी ठाकुर सबसे युवा जिला परिषद सदस्य बनकर सामने आई हैं. 29 वर्षीय मीनाक्षी की जीत को युवाओं और महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी का प्रतीक माना जा रहा है. मीनाक्षी अब अपने राजनीतिक करियर के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी संभालेंगी.

कई युवा चेहरों ने बनाई पहचान

जिला परिषद में सूरजपुर वार्ड से 33 वर्षीय शशीकांत, धंगील से 39 वर्षीय अमित कुमार, धर्मपुर से 37 वर्षीय नेत्र सिंह, खेड़ा से 35 वर्षीय परविंदर कौर, लग से 33 वर्षीय सतीश कुमार और बगलैहड़ से 37 वर्षीय योगेश्वर सिंह जैसे युवा प्रतिनिधि चुनकर आए हैं. इन नतीजों से साफ है कि मतदाताओं ने इस बार अनुभव के साथ-साथ युवा नेतृत्व पर भी भरोसा जताया है.

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मीनाक्षी ठाकुर और अमन कुमारी (ETV BHARAT)

जिला परिषद में भाजपा का दबदबा

जिला परिषद सोलन के 17 वार्डों के चुनाव परिणामों में भाजपा ने एक बार फिर मजबूत प्रदर्शन करते हुए 10 सीटों पर जीत हासिल की. कांग्रेस को 5 सीटें मिलीं, जबकि 2 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने सभी 17 वार्डों के परिणाम घोषित करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और जनता ने अपने जनप्रतिनिधियों का चयन कर दिया है.

जिला परिषद के किस वार्ड में कौन जीता

  • दाडला वार्ड : मीनाक्षी ठाकुर (भाजपा)
  • सूरजपुर वार्ड : शशीकांत (निर्दलीय)
  • डुमैहर वार्ड : आशा परिहार (भाजपा)
  • वाकना वार्ड: हरि चंद (भाजपा)
  • धंगील वार्ड: अमित कुमार (कांग्रेस)
  • डांगरी वार्ड: शीला देवी (भाजपा)
  • चेवा वार्ड: सुमन लता (भाजपा)
  • धर्मपुर वार्ड: नेत्र सिंह (कांग्रेस)
  • टकसाल वार्ड: पंकज शर्मा (भाजपा)
  • दाड़वां वार्ड: स्नेह लता (भाजपा)
  • मंधाला वार्ड: राजकुमार (निर्दलीय)
  • खेड़ा वार्ड: परविंदर कौर (भाजपा)
  • रड़याली वार्ड: इंदु ठाकुर (भाजपा)
  • दभोटा वार्ड: सुशीला देवी (कांग्रेस)
  • लग वार्ड: सतीश कुमार (कांग्रेस)
  • बवासनी वार्ड: अनिता देवी (भाजपा)
  • बगलैहड़ वार्ड: योगेश्वर सिंह (कांग्रेस)

सबसे चर्चित युवा बीडीसी विजेता

  • नारायणी (धर्मपुर): लक्ष्मी (19 वर्ष)
  • कसौली (धर्मपुर): स्मृति अत्रि (22 वर्ष)
  • गोयला (पट्टा): प्रियंका (25 वर्ष)
  • शड्याना (सोलन ब्लॉक): भीम सिंह (28 वर्ष)
  • धर्माणा (नालागढ़): अमन कुमारी (27 वर्ष)
  • दिग्गल (नालागढ़): सोनू देवी (29 वर्ष)
  • मस्तानपुरा (नालागढ़): मनजीत कौर (27 वर्ष)
  • बघेरी (नालागढ़): पूजा रानी (26 वर्ष)
  • रामशहर (नालागढ़): भूपेंद्र सिंह (28 वर्ष)

पंचायती राज चुनाव के ये नतीजे केवल राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में उभरते युवा नेतृत्व की नई तस्वीर भी पेश करते हैं. आने वाले समय में इन युवा जनप्रतिनिधियों से विकास और जनहित से जुड़ी नई सोच की उम्मीद की जा रही है.

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