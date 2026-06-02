बेटे ने 16 साल बाद लिया पिता की हार का बदला, माता-पिता के बाद अब सपुत्र भी बना जिला परिषद
सोलन में अनोखा रिकॉर्ड: माता-पिता के बाद अब बेटा बना जिला परिषद सदस्य, अमित ठाकुर ने रचा इतिहास.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 5:47 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव संपन्न होने के बाद ग्रामीण लोकतंत्र की कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बार जहां पंचायतों में युवाओं का दबदबा देखने को मिला है, वहीं सोलन जिला परिषद चुनाव में एक बेहद अनोखा और ऐतिहासिक संयोग सामने आया है. जिला के कंडाघाट विकास खंड के अंतर्गत आने वाले दंघील जिला परिषद वार्ड नंबर-5 से माता-पिता के बाद अब बेटे ने भी जीत का परचम लहराया है. इस वार्ड से युवा प्रत्याशी अमित ठाकुर ने चुनाव जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है.
संभवतः अमित ठाकुर प्रदेश के पहले ऐसे जिला परिषद सदस्य बने हैं, जिनके माता और पिता दोनों ही पहले इसी पद पर चुनाव जीत चुके हैं. अमित ठाकुर की माता लीला ठाकुर वर्ष 2000 और वर्ष 2021 में जिला परिषद का चुनाव जीती थी, जबकि अमित ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर ने वर्ष 2005 में जिला परिषद का चुनाव जीता था. पहले इस जिला परिषद वार्ड का नाम सिरीनगर था जिसका नाम बदलकर दंघील रखा गया.
2010 में पिता को मिली थी हार
दंघील जिला परिषद वार्ड के चुनाव परिणाम पर इस बार पूरे जिले की नजरें टिकी हुई थीं. मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प था, क्योंकि सामने भाजपा समर्थित प्रत्याशी धर्म सिंह मैदान में थे. धर्म सिंह ने साल 2010 के चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अमित ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर को पटखनी दी थी.
16 साल बाद लिया हार का बदला
इस बार मैदान में रमेश ठाकुर के बेटे अमित ठाकुर थे. सिरीनगर पंचायत के पूर्व प्रधान रह चुके अमित ठाकुर और धर्म सिंह के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन अमित ने इस मुकाबले को पूरी तरह एकतरफा बना दिया. अमित ठाकुर ने धर्म सिंह को करीब 2,116 वोटों के भारी अंतर से शिकस्त दी और एक तरह से चुनावी मैदान में अपने पिता की पुरानी हार का बदला भी ले लिया.
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