मशरूम के बाद अब देश भर में छा गई सोलन की 'उज्ज्वला' फूलगोभी, इस किस्म से किसान भी होंगे मालामाल!

विश्वविद्यालय के सोलन केंद्र का प्रतिनिधित्व प्रधान अन्वेषक डॉ. रमेश कुमार भारद्वाज और सह-प्रधान अन्वेषक डॉ. देवेंद्र कुमार मेहता, डॉ. कुलदीप सिंह ठाकुर और डॉ. दीपिका शांडिल ने किया. इस बैठक में किस्म विकास, बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल संरक्षण और टिकाऊ सब्जी उत्पादन से संबंधित विषयों पर इन्टेसिव टेक्निकल सेशन आयोजित का आयोजन किया गया. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप सोलन केंद्र से संबंधित 8 प्रमुख सिफारिशें स्वीकृत की गईं. इनमें संभावित सब्जी किस्मों की पहचान एवं रिलीज, बीज उत्पादन तकनीकों में सुधार और इंटीग्रेटेड प्लांट प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी को अपनाने से जुड़े सुझाव शामिल हैं.

सोलन: अब सोलन की पहचान सिर्फ मशरूम उत्पादन के लिए देश भर में नहीं है, बल्कि यहां के कृषि वेज्ञानिक आए दिन से बढ़कर एक प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है. डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित फूलगोभी की एक किस्म को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है. ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वेजिटेबल क्रॉप्स (AICRP-VC) के सोलन केंद्र के वैज्ञानिकों ने तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में आयोजित AICRP-VC की बैठक में भाग लिया. इस बैठक में देशभर के प्रमुख सब्जी वैज्ञानिकों ने शिरकत किया, जहां अनुसंधानों की समीक्षा, विभिन्न किस्मों के परीक्षणों का मूल्यांकन एवं भारत में सब्जी उत्पादन और उसकी स्थिरता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें तैयार की गईं.

इस बैठक नौणी स्थित सब्जी विज्ञान विभाग द्वारा विकसित देरी से तैयार होने वाली फूलगोभी की किस्म सोलन उज्ज्वला' (2022/CAULVAR-3) को मिली राष्ट्रीय मान्यता रही. इस किस्म को 2022 से 2024 के दौरान AICRP-VC के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर किए गए परीक्षणों में लगातार बेहतर प्रदर्शन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली किस्म घोषित किया गया. इस किस्म को जोन–I (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए अनुशंसित किया गया है. इस किस्म में सफेद, सघन और आकर्षक फूल विकसित होते हैं, जिनका वजन लगभग 1.0 से 1.5 किलोग्राम होता है.

ओपन-पॉलिनेटेड किस्म है सोलन उज्ज्वला फूलगोभी

सोलन उज्ज्वला फूलगोभी की बाजार योग्य उपज क्षमता लगभग 300–350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है. यह एक ओपन-पॉलिनेटेड किस्म है, जो महंगे संकर बीजों का किफायती विकल्प प्रदान करती है. यही वजह है कि यह विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है. इसके व्यापक उपयोग से क्षेत्र में देर से तैयार होने वाली फूलगोभी का भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित होने के साथ किसानों की आय में भी वृद्धि के आसार हैं.

उज्जवला किस्म की रिकमेंडेशन के अलावा सोलन केंद्र को बीज संवर्धन तकनीक से संबंधित एक राष्ट्रीय सिफारिश और सब्जी फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन से संबंधित 6 सिफारिशें भी प्राप्त हुईं. विश्वविद्यालय के लिए एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि यह रही कि डॉ. रमेश कुमार भारद्वाज, प्रधान वैज्ञानिक एवं AICRP-VC के प्रधान अन्वेषक को इंडियन सोसाइटी ऑफ वेजिटेबल साइंस (ISVS) का काउंसलर चुना गया. वहीं डॉ. कुलदीप सिंह ठाकुर, प्रधान वैज्ञानिक को बीज उत्पादन और टिकाऊ सब्जी उत्पादन तकनीकों के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ISVS फेलो अवार्ड–2024 से सम्मानित किया गया.

सोलन उज्ज्वला फूलगोभी से संवरेंगी किसानों की जिंदगी!

इन उपलब्धियों पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि, "सोलन उज्ज्वला फूलगोभी किस्म का विकास और अनुशंसा किसान-केंद्रित कृषि अनुसंधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. विश्वविद्यालय नवाचार, उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और ऐसी प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए निरंतर प्रयासरत है, जो किसानों की आय बढ़ाने, पोषण सुरक्षा मजबूत करने और देश में टिकाऊ बागवानी विकास को प्रोत्साहित करने में सहायक हों."

