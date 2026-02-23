ETV Bharat / state

हिमाचल में टोल टैक्स बढ़ोतरी पर भड़के ट्रक ऑपरेटर, NH जाम करने की दी चेतावनी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में वाहनों के प्रवेश शुल्क में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ ट्रक ऑपरेटरों ने मोर्चा खोल दिया है. सोमवार को सोलन जिले में सैकड़ों ट्रक चालक और ऑपरेटर सड़कों पर उतर आए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने बढ़े हुए टोल टैक्स को वापस नहीं लिया तो राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया जाएगा. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस फैसले से परिवहन कारोबार पर गंभीर असर पड़ेगा.

नई टोल नीति से बढ़ा बोझ

13 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार ने टोल टैक्स बैरियर नीति 2026-27 को मंजूरी दी थी. इसके तहत 1 अप्रैल से बाहरी राज्यों के वाहनों पर प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया गया है. हल्के मोटर वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए शुल्क 70 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये कर दिया गया है. राज्य में कुल 55 टोल बैरियर हैं और अब फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है.

ट्रकों पर भी भारी असर

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों पर भी भारी बढ़ोतरी की गई है. सात या उससे अधिक एक्सल वाले बड़े ट्रकों के लिए अब 900 रुपये प्रतिदिन शुल्क देना होगा, जो पहले 720 रुपये था. ट्रक ऑपरेटर राज कुमार और अवतार सिंह ने कहा कि इस बढ़ोतरी से उनकी आमदनी घटेगी और माल भाड़ा महंगा होगा, जिसका असर आम लोगों और व्यापारियों पर पड़ेगा.