कसौली में पहले दंपति में जमकर हुई लड़ाई, फिर कमरे में खून से लथपथ मिली पत्नी की लाश

महिला के मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

Solan Murder Case
कसौली में महिला की हत्या (@KasauliPolice)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 1:50 PM IST

सोलन: हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. सोलन जिले के पुलिस थाना कसौली के अंतर्गत एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है. वारदात के बाद मौके पर पहुंचे मृत महिला के मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति चतर सिंह निवासी गांव शनोगी तहसील कसौली जिला सोलन निवासी को गिरफ्तार कर लिया है.

आपसी विवाद में गई पत्नी की हत्या!

वारदात के संदर्भ में मौके पर मौजूद पूजा (मृत महिला सुमन की भाभी) निवासी डाकखाना शामती तहसील जिला सोलन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि, "शाम के समय मेरे ससुर के मोबाइल पर नरेंद्र सिंह निवासी शनोगी का फोन आया कि सुमन और उसके पति चतर सिंह के बीच आपसी झगड़ा हुआ है. झगड़े के दौरान सुमन ने अपने पति चतर सिंह (उम्र- 43 वर्ष) पर चाकू से वार कर चोटें पहुंचाई हैं, जिसके बाद हम सब ननद के ससुराल शनोगी गांव पहुंचे. मौके पर पहुंचने पर पाया कि ननद सुमन (उम्र- 38 वर्ष) पत्नी चतर सिंह अपने कमरे में खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ी हुई थी. सुमन के गले पर तेज धार हथियार से काटने के घाव थे और कमरे में खून फैला हुआ था. हमें पूर्ण विश्वास है कि सुमन की हत्या उसके पति चतर सिंह ने किसी तेजधार हथियार से की है."

जांच में जुटी फोरेंसिक समेत कई टीमें

कसौली पुलिस के अनुसार, परिजनों की शिकायत पर कसौली थाना पुलिस ने केस नंबर- 12/2026 दिनांक रविवार, 1 फरवरी 2026, हत्या की धारा 103 BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले की गंभीरता को दखते हुए फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम से घटनास्थल एवं मृत महिला के शव का निरीक्षण करवाया गया और वारदात से संबंधित सभी फिजिकल एविडेंस को इकट्ठा किया गया. इसके अलावा पुलिस की टीम ने मौके से मामले में प्रयुक्त तेजधार हथियार एक चाकू और एक कैंची को बरामद कर लिया है. वारदात की सूचना मिलते ही, उपमंडल पुलिस अधिकारी परवाणू द्वारा भी तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. पुलिस ने मौके से मृत महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए IGMC शिमला भेज दिया है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पति

एसपी सोलन गौरव सिंह ने वारदात की पुष्टि करते हुए बताया कि, "गांव शनोगी निवासी से पुलिस चौकी कुठाड में सूचना मिली कि चतर सिंह की पत्नी सुमन ने उस पर चाकू से हमला कर दिया है और अपने आप को कमरा में बंद कर लिया है. सूचना पर पुलिस चौकी कुठाड की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची. मौके पर घटित घटना की वास्तविकता की जांच की गई और हत्या के सही कारणों का पता लगाया गया. जांच में पाया गया कि मृत महिला सुमन की हत्या उसके पति चतर सिंह द्वारा की गई है. पुलिस की टीम ने आरोपी चतर सिंह, निवासी गांव शनोगी, डाकघर मलेरा, तहसील कसौली जिला सोलन को सोमवार 2 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया है."

इसके साथ ही एसपी गौरव सिंह ने कहा कि, हालत तस्दीक करने पर पाया गया कि चतर सिंह की पत्नी सुमन अपने कमरा में मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसके शरीर/गले पर तेज धार हथियार से लगे घाव पाए और शरीर खून से लथपथ पाया गया. पुलिस थाना कसौली की टीम द्वारा इस वारदात के संदर्भ में संदिग्ध लोगों और गवाहों से पूछताछ की गई है. उन्होंने कहा कि, फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है.

