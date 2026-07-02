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आज सोलन को मिलेगा नया मेयर, डिप्टी मेयर, पूर्ण बहुमत में हैं भाजपा लेकिन निर्दलीय पार्षद की लग सकती है लॉटरी!

चर्चा है कि अभी भाजपा के पास वार्ड नंबर- 2 से चौथी बार पार्षद चुनकर आए सुषमा शर्मा को मेयर और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और भाजपा से बागी होकर चुनाव जीते वार्ड नं 3 से गौरव को डिप्टी मेयर बना सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा के दो पार्षदों पर अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी हुआ है और उनकी सदस्यता रद्द होने का अंदेशा भाजपा को है. ऐसे में भाजपा ने पहले ही निर्दलीय उम्मीदवार को अपनी तरफ कर लिया है और यह हो सकता है कि उन्हें डिप्टी में पद के लिए भाजपा उतारे.

सूत्रों के अनुसार कांग्रेस वार्ड नंबर- 9 से मीनाक्षी शर्मा को मेयर और वार्ड नंबर- 13 से नरेंद्र नीटू को डिप्टी मेयर पद का दावेदार बनाने जा रही है. वहीं, दूसरी तरफ भाजपा ने अभी तक कोई भी चेहरा सामने नहीं लाया है क्योंकि यदि भाजपा मेयर, डिप्टी मेयर का चेहरा अभी सामने लाती है तो पार्टी में अंतर्कलह हो सकती है.

सोलन: नगर निगम सोलन को आज (गुरुवार, 2 जुलाई को) अपना नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि मेयर डिप्टी मेयर भाजपा का होगा लेकिन कांग्रेस ने भी मेयर, डिप्टी मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है. हैरानी की बात यह है कि, कुल 17 में से कांग्रेस के पास मात्र 6 चुने हुए पार्षद हैं और भाजपा के पास अपने 10 पार्षद और एक निर्दलीय पार्षद का साथ भी भाजपा को मिला है. ऐसे में कांग्रेस का नगर निगम में मेयर , डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार उतारना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

बता दें कि भाजपा के पास अपने 10 जीते हुए पार्षद हैं. अगर उनके 2 पार्षदों की सदस्यता अतिक्रमण के मुद्दे पर रद्द भी हो जाती है तो भाजपा के पास अपने 8 पार्षद रहेंगे और 1 निर्दलीय पार्षद भाजपा को समर्थन देगा. ऐसे में भाजपा किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है. इसीलिए यह माना जा रहा है कि भाजपा गौरव को एक पद नगर निगम में दे सकती है.

होटल में ठहराए गए हैं 10 भाजपा और एक निर्दलीय पार्षद

भाजपा में मेयर पद के लिए वार्ड नंबर- 15 से चुनकर आए अभिषेक ठाकुर, वार्ड नंबर- 2 से सुषमा शर्मा और वार्ड नंबर- 12 से प्रियंका अग्रवाल के नामों पर चर्चा हुई है. वहीं, डिप्टी मेयर के लिए वार्ड नंबर- 1 से नीलम, वार्ड नंबर- 3 से निर्दलीय गौरव राजपूत वार्ड नंबर- 4 से रोहित भारद्वाज के नामों को लेकर भी चर्चा हुई है.

भाजपा ने अपने 10 चुने हुए पार्षदों और एक निर्दलीय पार्षद को कसौली के एक निजी होटल में ठहराया है. आज उन्हें वहां से मेयर, डिप्टी मेयर पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए सोलन लाया जाएगा. अब देखना होगा कि सोलन की सियासत क्या रंग दिखाती है.

राजीव बिंदल को भाजपा ने सौंपी है सोलन नगर निगम की जिम्मेदारी

सोलन नगर निगम का पूरा जिम्मा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के कंधों पर है. पूर्ण बहुमत में होने के बाद भी अगर भाजपा के साथ यहां पर खेला हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर होगी. बहरहाल अभी तक भाजपा पूर्ण बहुमत से नगर निगम सोलन में अपना मेयर और डिप्टी मेयर बना रही है लेकिन कांग्रेस ने भी जोड़-तोड़ की राजनीति करने के लिए पैंतरे सोलन में जरूर अपनाएं हैं.

कांग्रेस पर भाजपा का आरोप

राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा, "हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति बनी जब नगर निगमों, नगर परिषदों और जिला परिषदों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव इतने लंबे समय तक जानबूझकर लटकाए गए हैं. जहां कांग्रेस के पास बहुमत है, वहां चुनाव फौरन हो रहे हैं, लेकिन जहां भाजपा समर्थित प्रतिनिधि बहुमत में हैं, वहां प्रक्रिया को टाला गया है. कांग्रेस सरकार का उद्देश्य जनता के जनादेश को स्वीकार करना नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग के माध्यम से उसे हाईजैक करना है."

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