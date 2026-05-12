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सोलन नगर निगम चुनाव में वादों की जंग, BJP-कांग्रेस ने जारी किए अपने-अपने संकल्प पत्र, एक क्लिक में देखें

सोलन नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा-कांग्रेस ने जारी किए संकल्प पत्र ( ETV BHARAT )

भाजपा ने 'चिट्टा मुक्त और नशा मुक्त सोलन' को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है. पार्टी ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, युवाओं के पुनर्वास और स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने का वादा किया है.

पार्टी ने घर-घर कूड़ा संग्रहण, वैज्ञानिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की घोषणा भी की है. इसके अलावा मल्टीलेवल पार्किंग, नो-हॉर्न जोन, बेहतर सड़कें और ट्रैफिक सुधार को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है.

BJP ने जारी किया संकल्प पत्र (HIMACHAL BJP)

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने दावा किया कि भाजपा नगर निगम चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी. भाजपा ने शहर में रोजाना स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने, पानी की लीकेज रोकने और बेहतर जल वितरण व्यवस्था का वादा किया है.

BJP ने पानी, सफाई और नशा मुक्त सोलन पर लगाया दांव

सोलन: सोलन नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मंगलवार को अपने-अपने संकल्प पत्र जारी कर दिए. दोनों दलों ने शहर में पानी, ट्रैफिक, सफाई, पार्किंग और डिजिटल सुविधाओं को लेकर बड़े वादे किए हैं. भाजपा ने अपने संकल्प पत्र को 'सोलन के विकास की गारंटी' बताया, जबकि कांग्रेस ने 'स्मार्ट और सुविधायुक्त सोलन' का विजन जनता के सामने रखा. चुनाव अब पूरी तरह विकास और मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों पर केंद्रित होता दिखाई दे रहा है.

कांग्रेस ने स्मार्ट सुविधाओं और सीवरेज सुधार पर किया फोकस

वहीं कांग्रेस ने भी नगर निगम चुनाव को लेकर अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए शहर में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने का वादा किया. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि शहर में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए ओवरब्रिज बनाए जाएंगे और बाजारों में एस्केलेटर व ई-रिक्शा जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

कांग्रेस ने जारी किया संकल्प पत्र (HIMACHAL CONGRESS)

कांग्रेस ने 100 प्रतिशत सीवरेज कनेक्टिविटी, हर वार्ड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और पानी-बिजली समस्याओं के ऑनलाइन समाधान का वादा किया है. पार्टी ने जीपीएस आधारित कूड़ा संग्रहण एवं ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने और प्लास्टिक मुक्त सोलन अभियान चलाने की भी घोषणा की है.

कांग्रेस का संकल्प पत्र (HIMACHAL CONGRESS)

इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर मुफ्त स्वास्थ्य जांच, महिलाओं के लिए आधुनिक पिंक टॉयलेट और युवाओं के लिए आधुनिक लाइब्रेरी बनाने का वादा भी कांग्रेस के संकल्प पत्र में शामिल है.

कांग्रेस का संकल्प पत्र (HIMACHAL CONGRESS)

BJP के प्रमुख वादे

हर घर तक रोजाना स्वच्छ पानी

मल्टीलेवल पार्किंग और ट्रैफिक सुधार

डिजिटल नगर निगम सेवाएं

घर-घर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था

चिट्टा मुक्त और नशा मुक्त सोलन

डॉग शेल्टर और वेंडिंग जोन

महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट

शहर में CCTV नेटवर्क मजबूत करना

कांग्रेस के प्रमुख वादे

ट्रैफिक जाम से राहत के लिए ओवरब्रिज

100% सीवरेज कनेक्टिविटी

GPS आधारित कूड़ा संग्रहण

प्लास्टिक मुक्त सोलन अभियान

हर वार्ड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग

युवाओं के लिए आधुनिक लाइब्रेरी

वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच

एस्केलेटर और ई-रिक्शा सुविधा

आरोप-प्रत्यारोप भी हुए तेज

भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर शहर में पानी, सफाई और सड़क व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया. वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर सिर्फ चुनावी वादे करने की राजनीति करने का निशाना साधा. कांग्रेस नेताओं ने साफ किया कि पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बागियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

विकास मॉडल पर टिका चुनावी रण

सोलन नगर निगम चुनाव अब वादों और विकास मॉडल की सीधी लड़ाई बनता जा रहा है. दोनों दलों ने शहर को स्मार्ट, साफ और व्यवस्थित बनाने के बड़े दावे किए हैं. अब देखना होगा कि जनता किस पार्टी के संकल्प पत्र पर ज्यादा भरोसा जताती है और नगर निगम की सत्ता किसके हाथ जाती है.

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