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चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी की एंट्री, इस शहर के सभी वार्डों में उतारेगी उम्मीदवार

सोलन एमसी इलेक्शन में 'आप' की एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय हुआ. आप ने सभी 17 वार्डों में उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है.

सभी 17 वार्डों में उम्मीदवार उतारेगी आम आदमी पार्टी
सभी 17 वार्डों में उम्मीदवार उतारेगी आम आदमी पार्टी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 8:59 PM IST

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Updated : April 29, 2026 at 9:45 PM IST

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सोलन: हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, जहां एक ओर कांग्रेस बीजेपी नगर निकायों और पंचायत चुनावों को लेकर रणनीति बना रही है. वहीं, सोलन में आम आदमी पार्टी ने चुनावी दंगल में उतरकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है.

सोलन नगर निगम के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है. वहीं, अब आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार निगम के सभी 17 वार्डों में उतार दिए है. इससे अब चुनाव त्रिकोणीय हो चुका है. आप आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव शर्मा ने बुधवार को सोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी-कांग्रेस ने हमेशा से ही सत्ता में रहकर जनता को ठगा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी अपने सशक्त उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतरने जा रही है.

'बीजेपी-कांग्रेस से सोलन की जनता परेशान'

राजीव शर्मा ने कहा कि आज सोलन शहर की जनता परेशान हैं. समय से पानी की सप्लाई न मिलना, कूड़ा समय पर न उठना, बढ़ते हुए टैक्स की मार ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया है. बीजेपी-कांग्रेस नेताओं ने शहर और नगर निगम को अपनी जागीर बना लिया है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने सभी वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, जो जनता के मुद्दों को उठाएंगे. बीजेपी और कांग्रेस ने सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में ही पांच साल गुजार दिए.

'विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव''

उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेता इस बार शहर के मुद्दे को उठाने वाले हैं. कुछ वार्डों में से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आवेदन भी दिए है. भाजपा कांग्रेस के लोग भी उनके संपर्क में है. आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे. आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी कुछ दिनों में शहर में आएगा. सोलन की जनता इस बार आम आदमी पार्टी पर तीसरे विकल्प के रूप में विश्वास जरुर जताएगी. उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े और सम्मानित चेहरे भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं. प्रत्याशियों की पहली सूची जल्द जारी की जाएगी.

ये भी पढ़ें: नगर निगम चुनाव में यहां बीजेपी हुई दोफाड़, कहा: अब तो बिंदल भी कुछ नहीं कर पाएंगे

Last Updated : April 29, 2026 at 9:45 PM IST

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