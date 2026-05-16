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सोलन नगर निगम चुनाव: दांव पर कांग्रेस-BJP प्रदेशाध्यक्ष की साख, ससुर-दामाद के बीच सियासी जंग

सोलन: हिमाचल प्रदेश में 17 मई को होने वाले सोलन नगर निगम चुनाव में 'कमल' बनाम 'हाथ' की लड़ाई के साथ-साथ दो दिग्गजों की साख और एक परिवार की सियासत भी दांव पर है. सोलन में 17 वार्डों पर नगर निगम चुनाव होगा, जिसके लिए 42 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं. सोलन नगर निगम चुनाव में 34147 वोटर 17 मई को उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे. वहीं, 17 वार्डों में से 5 वार्डों में बागियों ने यहां पर मुकाबला और ज्यादा रोचक बना दिया है.

साख का सवाल: दो अध्यक्ष आमने-सामने

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल की प्रतिष्ठा इस चुनाव से जुड़ी है. हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में पार्टी सिंबल पर चुनाव हो रहे हैं. वहीं, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन 4 नगर निगमों पर जिसका कब्जा होगा, 2027 विधानसभा चुनाव में उसी पार्टी को बढ़त मिलेगी. सोलन में वार्ड 1, 7, 10, 11, 15 और 17 सिरमौर वोटर बहुल हैं. दोनों अध्यक्षों ने यहां वोटरों को साधने के लिए 17 दिनों तक अपनी पूरी ताकत झोंकी हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रदेश अध्यक्ष सिरमौर जिले से संबंध रखते हैं.

ससुर vs दामाद: मिशन रिपीट बनाम कद बढ़ाने की जंग

सोलन की सियासत इस बार ससुर-दामाद के इर्द-गिर्द घूम रही है. स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल कांग्रेस के मिशन रिपीट के लिए मैदान में हैं. वहीं, उनके दामाद और भाजपा नेता डॉ. राजेश कश्यप नगर निगम पर भाजपा का कब्जा करवाकर अपना सियासी कद बढ़ाना चाहते हैं, जिसके चलते सबकी नजर इस दिलचस्प मुकाबले पर टिकी हुई है.

'कमल' vs 'हाथ' की जंग में 'उगता सूरज' लाएगा तूफान?

17 मई यानी कल होने वाले नगर निगम सोलन चुनाव में भाजपा-कांग्रेस की सीधी लड़ाई तो है, पर 5 वार्डों में बागियों ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया है. ऐसे में 17 वार्डों में 34147 वोटर तय करेंगे कि 42 प्रत्याशियों में से सोलन की सत्ता किसके हाथ आएगी.

वार्ड-3 कथेड़ : BJP का 'आत्मघाती गोल'

यहां भाजपा उम्मीदवार पीयूष गर्ग का पहले नामांकन रद्द हो गया था, बाद में कोर्ट से फैसला आने के बाद पीयूष चुनावी मैदान में उतरे. यानी अब उनकी सीधी लड़ाई कांग्रेस के सरदार सिंह और दो बागियों- गौरव व दीपिन बक्शी के बीच है. दोनों भाजपा खेमे के हैं. इसके अलावा अब पीयूष गर्ग भाजपा के कमल का फूल लेकर चुनावी मैदान में है, यानी भाजपा यहां अपना वोट खुद काट रही है.