सोलन नगर निगम चुनाव: दांव पर कांग्रेस-BJP प्रदेशाध्यक्ष की साख, ससुर-दामाद के बीच सियासी जंग
सोलन नगर निगम चुनाव को लेकर 'कमल' बनाम 'हाथ' की लड़ाई के साथ-साथ कांग्रेस-भाजपा के दो दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 5:38 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश में 17 मई को होने वाले सोलन नगर निगम चुनाव में 'कमल' बनाम 'हाथ' की लड़ाई के साथ-साथ दो दिग्गजों की साख और एक परिवार की सियासत भी दांव पर है. सोलन में 17 वार्डों पर नगर निगम चुनाव होगा, जिसके लिए 42 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं. सोलन नगर निगम चुनाव में 34147 वोटर 17 मई को उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे. वहीं, 17 वार्डों में से 5 वार्डों में बागियों ने यहां पर मुकाबला और ज्यादा रोचक बना दिया है.
साख का सवाल: दो अध्यक्ष आमने-सामने
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल की प्रतिष्ठा इस चुनाव से जुड़ी है. हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में पार्टी सिंबल पर चुनाव हो रहे हैं. वहीं, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन 4 नगर निगमों पर जिसका कब्जा होगा, 2027 विधानसभा चुनाव में उसी पार्टी को बढ़त मिलेगी. सोलन में वार्ड 1, 7, 10, 11, 15 और 17 सिरमौर वोटर बहुल हैं. दोनों अध्यक्षों ने यहां वोटरों को साधने के लिए 17 दिनों तक अपनी पूरी ताकत झोंकी हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रदेश अध्यक्ष सिरमौर जिले से संबंध रखते हैं.
ससुर vs दामाद: मिशन रिपीट बनाम कद बढ़ाने की जंग
सोलन की सियासत इस बार ससुर-दामाद के इर्द-गिर्द घूम रही है. स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल कांग्रेस के मिशन रिपीट के लिए मैदान में हैं. वहीं, उनके दामाद और भाजपा नेता डॉ. राजेश कश्यप नगर निगम पर भाजपा का कब्जा करवाकर अपना सियासी कद बढ़ाना चाहते हैं, जिसके चलते सबकी नजर इस दिलचस्प मुकाबले पर टिकी हुई है.
'कमल' vs 'हाथ' की जंग में 'उगता सूरज' लाएगा तूफान?
17 मई यानी कल होने वाले नगर निगम सोलन चुनाव में भाजपा-कांग्रेस की सीधी लड़ाई तो है, पर 5 वार्डों में बागियों ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया है. ऐसे में 17 वार्डों में 34147 वोटर तय करेंगे कि 42 प्रत्याशियों में से सोलन की सत्ता किसके हाथ आएगी.
|वार्ड-3 कथेड़ : BJP का 'आत्मघाती गोल'
यहां भाजपा उम्मीदवार पीयूष गर्ग का पहले नामांकन रद्द हो गया था, बाद में कोर्ट से फैसला आने के बाद पीयूष चुनावी मैदान में उतरे. यानी अब उनकी सीधी लड़ाई कांग्रेस के सरदार सिंह और दो बागियों- गौरव व दीपिन बक्शी के बीच है. दोनों भाजपा खेमे के हैं. इसके अलावा अब पीयूष गर्ग भाजपा के कमल का फूल लेकर चुनावी मैदान में है, यानी भाजपा यहां अपना वोट खुद काट रही है.
|वार्ड-7 ठोडो ग्राउंड: सबसे बड़ा अखाड़ा
सोलन नगर निगम के तहत वार्ड नंबर 7 में 6 प्रत्याशी मैदान में है. भाजपा के अशोक ठाकुर और कांग्रेस की पूजा के सामने 4 आजाद प्रत्याशी हैं. भाजपा के पूर्व पार्षद मुकेश वर्मा और बादल नाहर की नाराजगी पार्टी के लिए सिरदर्द बनी हुई है. वहीं, मनोज कुमार और कांग्रेस के बागी रविंदर और राम पाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वोट बटोरेंगे.
|वार्ड-12 सन्नी साइड: मेयर का बदला
सोलन नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने निवर्तमान मेयर ऊषा शर्मा का टिकट काट दिया था. अब वे 'उगता हुआ सूरज' लेकर निर्दलीय मैदान में हैं. कांग्रेस के ईश्वर दत्ता और भाजपा की प्रियंका अग्रवाल के लिए यहां मुश्किलें बनी हुई हैं. इस वार्ड में महिला वोटर ज्यादा हैं.
|वार्ड-2 रेलवे स्टेशन: राजा की बगावत
नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर 2 में भाजपा के बागी रमेश चंद बंसल उर्फ राजा ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है, जिसके चलते कांग्रेस के सुनील साहनी और भाजपा की सुषमा शर्मा की राह यहां आसान नहीं है. त्रिकोणीय मुकाबले के चलते यहां पर चुनाव बेहद दिलचस्प बना हुआ है.
|वार्ड-4 चम्बाघाट सलोगड़ा: तीसरा कोण
वहीं, सोलन नगर निगम के वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस की संगीता ठाकुर और भाजपा के रोहित भारद्वाज के बीच आजाद राकेश कुमार खेल बिगाड़ सकते हैं.
3 वार्डों में महिला वोटर होंगे निर्णायक साबित
वहीं, सोलन नगर निगम में सीधी लड़ाई वाले वार्ड 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 हैं, जिनमें सीधा मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस में है. वार्ड-6 जवाहर पार्क, वार्ड-10 चौंरी घाटी और वार्ड-12 सन्नी साइड में महिला वोटर निर्णायक साबित होंगे. इसके साथ वार्ड-9 मधुबन कॉलोनी में महिला vs महिला की जंग है. वहीं, वार्ड-11 में डिग्री कॉलेज बूथ पर पुरुष-महिला वोटर के अलावा 1 अन्य मतदाता भी हैं. इसके अलावा वार्ड-8 शिल्ली रोड में सिर्फ 551 महिला वोटर हैं, जबकि पुरुष 1252 वोटर हैं. वार्ड-4 चंबाघाट सलोगड़ा और वार्ड-17 बसाल पति कथेड़ में 3-3 बूथ बनाए गए हैं, जबकि बाकी सभी वार्ड में 2 ही बूथ हैं.
किसका खेल बिगाड़ेंगे बागी ?
- भाजपा को वार्ड नंबर 2, 3 और 7 में अपनों से ही खतरा है.
- कांग्रेस को वार्ड नंबर 12 में अपनी ही मेयर से चुनौती मिल रही है.
- वार्ड नंबर 3 में भाजपा के साथ अपने 2 बागी चुनावी मैदान में है.
नगर निगम सोलन में इतने मतदाता डालेंगे वोट
- 17 वार्डों में कुल 34147 वोटर हैं.
- 17274 पुरुष वोटर हैं.
- 16872 महिला वोटर हैं.
- इसमें 1 अन्य मतदाता है.
MC सोलन के इन वार्डों में महिला वोटर ज्यादा
- वार्ड-6 जवाहर पार्क
- वार्ड-10 चौंरीघाटी
- वार्ड-12 सन्नी साइड
MC सोलन में सबसे बड़ा और छोटा वार्ड
- सबसे बड़ा: वार्ड-17 बसाल पट्टी कथेड़ सोलन नगर निगम का सबसे बड़ा वार्ड है, जिसमें 2912 वोटर हैं.
- सबसे छोटा: वार्ड-5 लोअर बाजार सोलन नगर निगम का सबसे छोटा वार्ड है, जिसमें 1221 वोटर हैं.
नगर निगम सोलन के संवेदनशील बूथ
- वार्ड-4: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, सलोगड़ा
- वार्ड-7: राजकीय प्राथमिक पाठशाला, पुंज विला
- वार्ड-13: राजकीय प्राथमिक पाठशाला कलीन के दोनों बूथ
- वार्ड-17: राजकीय प्राथमिक पाठशाला बसाल पति कथेड़ और पंचायत घर बसाल