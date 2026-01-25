ETV Bharat / state

नगर निगम सोलन दोबारा करेगा परिवार रजिस्टर सर्वे, ऐसी फैमिली को फिर से मिलेगा मौका

सोलन: सोलन समेत हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक नगर निगम द्वारा करवाए गए परिवार रजिस्टर सर्वे को सरकार ने वापस नगर निगमों को भेज दिया है. इसमें छूटे हुए परिवारों के नाम दर्ज करवाने के लिए कहा गया है. ऐसे लोगों को एक और मौका परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने के लिए दिया गया है, ताकि सभी परिवारों के नाम सर्वे में आ सके और कोई भी न छूटे. इसके बाद सरकार पूरे डाटा को ऑनलाइन करेगी, ताकि लोग परिवार रजिस्टर की नकल को अपने विभिन्न कार्य करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकें.

सर्वे में कई परिवारों के नाम छूटे

जानकारी के अनुसार, वर्तमान में नगर निगमों में परिवार रजिस्टर नहीं होता था. केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही परिवार रजिस्टर होता था, लेकिन सरकार ने अब सभी परिवारों का डाटा एकत्रित करने के लिए कुछ समय पहले से नगर निगम क्षेत्रों में भी परिवार रजिस्टर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया था. इसी के तहत सोलन शहर सहित प्रदेश की अन्य नगर निगमों में सर्वे करवाया गया था. लेकिन, इस सर्वे में कई परिवारों के नाम छूट गए हैं. इसलिए सरकार के द्वारा एक और मौका दिया गया है.