नगर निगम सोलन दोबारा करेगा परिवार रजिस्टर सर्वे, ऐसी फैमिली को फिर से मिलेगा मौका
सभी परिवारों के नाम सर्वे में आने बाद सरकार पूरे डाटा करेगी ऑनलाइन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 25, 2026 at 8:47 PM IST|
Updated : January 25, 2026 at 8:58 PM IST
सोलन: सोलन समेत हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक नगर निगम द्वारा करवाए गए परिवार रजिस्टर सर्वे को सरकार ने वापस नगर निगमों को भेज दिया है. इसमें छूटे हुए परिवारों के नाम दर्ज करवाने के लिए कहा गया है. ऐसे लोगों को एक और मौका परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने के लिए दिया गया है, ताकि सभी परिवारों के नाम सर्वे में आ सके और कोई भी न छूटे. इसके बाद सरकार पूरे डाटा को ऑनलाइन करेगी, ताकि लोग परिवार रजिस्टर की नकल को अपने विभिन्न कार्य करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकें.
सर्वे में कई परिवारों के नाम छूटे
जानकारी के अनुसार, वर्तमान में नगर निगमों में परिवार रजिस्टर नहीं होता था. केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही परिवार रजिस्टर होता था, लेकिन सरकार ने अब सभी परिवारों का डाटा एकत्रित करने के लिए कुछ समय पहले से नगर निगम क्षेत्रों में भी परिवार रजिस्टर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया था. इसी के तहत सोलन शहर सहित प्रदेश की अन्य नगर निगमों में सर्वे करवाया गया था. लेकिन, इस सर्वे में कई परिवारों के नाम छूट गए हैं. इसलिए सरकार के द्वारा एक और मौका दिया गया है.
परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने का एक और मौका
सोलन में इस सर्वे को लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से करवाया गया था. इसके बाद इसका डाटा सरकार को भेजा गया था, लेकिन सरकार ने अब डाटा वापस भेज दिया है. पता चला है कि सर्वे में कई परिवार अभी कवर नहीं हुए हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार ने एक और मौका लोगों को परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने के लिए दिया है.
सर्वे में नाम चेक कर करें आवेदन
वहीं, इस मामले में नगर निगम की कमिशनर एकता काप्टा ने बताया कि, "सर्वे डाटा वापस नहीं किया गया है, बल्कि लोगों को एक और मौका परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने के लिए दिया गया है. सर्वे में नाम दर्ज है या नहीं लोग इसको चेक कर सकते हैं और जिनके नाम छूटे गए हैं उन्हें एक और मौका नाम दर्ज करवाने के लिए दिया गया है."
ये भी पढ़ें: फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बन हमीरपुर की बेटी अंकिता ने प्रदेश का नाम किया रोशन, पिता का सपना हुआ साकार
ये भी पढ़ें: हिमाचल में 1 लाख का पुरस्कार जीतने का मौका, आप भी कर सकते हैं आवेदन, 31 जनवरी आखिरी तारीख