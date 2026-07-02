सोलन नगर निगम में भाजपा की बड़ी जीत, कांग्रेस की रणनीति फेल, निर्दलीय को मिला डिप्टी मेयर का पद
चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद थी कि व्हिप जारी नहीं होने के कारण भाजपा में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 7:10 PM IST
सोलन: सोलन नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए नगर निगम की सत्ता पर कब्जा जमा लिया है. भाजपा की सुषमा शर्मा मेयर निर्वाचित हुई हैं, जबकि वार्ड नंबर-3 से निर्दलीय पार्षद गौरव राजपूत डिप्टी मेयर चुने गए हैं. चुनाव परिणाम ने भाजपा की रणनीति को सफल साबित किया, वहीं कांग्रेस को दोनों पदों पर हार का सामना करना पड़ा. इस चुनाव के बाद सोलन नगर निगम की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा भी तेज हो गई है.
मेयर पद के लिए भाजपा ने वार्ड नंबर-2 की पार्षद सुषमा शर्मा को उम्मीदवार बनाया था, जबकि डिप्टी मेयर पद के लिए निर्दलीय पार्षद गौरव राजपूत को समर्थन दिया. दोनों उम्मीदवारों को 11-11 वोट मिले. दूसरी ओर कांग्रेस ने मेयर पद के लिए वार्ड नंबर-9 की मीनाक्षी शर्मा और डिप्टी मेयर पद के लिए वार्ड नंबर-13 के पार्षद नरेंद्र नीटू को मैदान में उतारा, लेकिन दोनों को केवल 7-7 वोट ही मिल सके.
निर्दलीय पर भाजपा ने जताया भरोसा
इस चुनाव का सबसे चर्चित पहलू निर्दलीय पार्षद गौरव राजपूत का डिप्टी मेयर बनना रहा. गौरव राजपूत नगर निगम चुनाव भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज की थीय अब भाजपा ने उन्हें डिप्टी मेयर पद के लिए समर्थन देकर नया राजनीतिक संदेश दिया है. हालांकि गौरव राजपूत ने कहा कि वह भाजपा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन नगर निगम में अपना समर्थन भाजपा के साथ बनाए रखेंगे.
बहुमत बनाए रखने की रणनीति भी मानी जा रही वजह
राजनीतिक हलकों में इस फैसले को भाजपा की रणनीतिक चाल माना जा रहा है. दरअसल, भाजपा के दो पार्षदों को सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण के मामलों में नोटिस मिल चुके हैं. यदि भविष्य में इन मामलों में कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो निर्दलीय पार्षद का समर्थन भाजपा के लिए बहुमत बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है.
राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर लगाए आरोप
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने जीत के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जोड़-तोड़ की राजनीति कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की. पहले चुनाव टालने का प्रयास किया गया और बाद में भाजपा के दो पार्षदों को नोटिस जारी किए गए. इसके बावजूद भाजपा के सभी 11 पार्षद एकजुट रहे और पार्टी ने मेयर तथा डिप्टी मेयर दोनों पदों पर जीत दर्ज की. उन्होंने दावा किया कि यह जीत 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए भी सकारात्मक संदेश देगी.
16 साल के राजनीतिक सफर के बाद बनीं मेयर
नवनिर्वाचित मेयर सुषमा शर्मा ने कहा कि वह चौथी बार पार्षद चुनी गई हैं और पार्टी ने उन पर भरोसा जताकर मेयर की जिम्मेदारी सौंपी है. उन्होंने इसके लिए भाजपा नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका लक्ष्य सोलन शहर का संतुलित और समग्र विकास करना होगा. उन्होंने सभी पार्षदों को साथ लेकर काम करने की बात भी कही.
कांग्रेस को नहीं मिला क्रॉस वोट का फायदा
नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद थी कि व्हिप जारी नहीं होने के कारण भाजपा में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कांग्रेस के खाते में केवल उसके अपने पार्षदों और विधायक का समर्थन ही आया. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा की एकजुटता ने कांग्रेस की रणनीति को पूरी तरह विफल कर दिया.
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