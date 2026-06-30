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हिमाचल में नगर निकाय चुनावों पर बड़ा बखेड़ा, 'बहुमत हमारा फिर भी कब्जा करने की साजिश'

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम अब और तेज हो गया है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने, नियमों को मनमाने ढंग से बदलने और जनता के जनादेश को हाईजैक करने का बड़ा आरोप लगाया है. भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन और प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जमवाल ने अलग-अलग बयानों में सुक्खू सरकार की कार्यशैली पर तीखे सवाल खड़े किए हैं.

विधायक राकेश जमवाल ने आरोप लगाया कि सोलन नगर निगम में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस सरकार प्रशासनिक दबाव और नियमों में हेरफेर कर महापौर व उपमहापौर पदों पर अनैतिक कब्जा करना चाहती है. जमवाल ने कहा, "सरकार ने 23 जून को नियमों में अचानक संशोधन कर व्यापक अधिकार एक स्तर पर केंद्रित कर दिए हैं, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर राजनीतिक लाभ लिया जा सके."

उन्होंने आरोप लगाया कि बहुमत का गणित बदलने के लिए भाजपा समर्थित पार्षदों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें अयोग्य घोषित कराने की साजिश रची जा रही है. सोलन नगर निगम में जनता ने स्पष्ट रूप से भाजपा के पक्ष में जनादेश दिया है, लेकिन कांग्रेस सरकार प्रशासन पर दबाव डालकर, नियमों में बदलाव कर और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इस जनादेश को पलटने का प्रयास कर रही है. यह न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है बल्कि संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है.

चुनावों को जानबूझकर लटकाया गया: हर्ष महाजन

दूसरी ओर, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब नगर निगमों, नगर परिषदों और जिला परिषदों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव इतने लंबे समय तक जानबूझकर लटकाए जा रहे हैं. महाजन ने कहा, "जहां कांग्रेस के पास बहुमत है, वहां चुनाव तुरंत हो रहे हैं, लेकिन जहां भाजपा समर्थित प्रतिनिधि बहुमत में हैं, वहां प्रक्रिया को टाला जा रहा है. कांग्रेस सरकार का उद्देश्य जनता के जनादेश को स्वीकार करना नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग के माध्यम से उसे हाईजैक करना है."

जानबूझकर किए नियमों में संशोधन