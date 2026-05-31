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SOLAN MC ELECTION RESULTS: सोलन में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम, जानें पूरा रिजल्ट

बिंदल के गढ़ में खिला कमल, सोलन नगर निगम पर भाजपा का कब्जा.

सोलन में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम
सोलन में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 4:29 PM IST

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सोलन: हिमाचल नगर निगम चुनावों के नतीजे आ चुके हैं. पालमपुर में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है. सोलन, धर्मशाला, मंडी में बीजेपी ने जीत हासिल की है. सोलन नगर निगम के 17 में 10 वार्डों में जीत हासिल की है. कांग्रेस को केवल 6 सीटों से संतोष करना पड़ा. वॉर्ड नंबर 3 से निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जीत दर्ज की है.

नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीपकमल, चक्कर में उत्साह का माहौल है. भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने लड्डू खिलाकर जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. बता दें कि सोलन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का गढ़ है. बिंदल लगातार तीन बार सोलन से विधायक रहे हैं.

SOLAN MC ELECTION RESULTS
SOLAN MC ELECTION RESULTS (ETV Bharat)

चुनावों में जीत के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि 'मंडी, धर्मशाला और सोलन नगर निगम चुनावों में भाजपा की शानदार जीत प्रदेश की जनता के भाजपा के प्रति विश्वास और कांग्रेस सरकार के प्रति असंतोष को दर्शाती है. ये जीत संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और जनता के आशीर्वाद का परिणाम है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर जनता ने एक बार फिर अपनी मुहर लगाई है. नगर निगम चुनावों के परिणाम यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि प्रदेश की जनता विकास और सुशासन की राजनीति के साथ खड़ी है.'

सोलन नगर निगम के नतीजे

  • वार्ड 1: नीलम की जीत, भाजपा
  • वार्ड 2: सुषमा, भाजपा
  • वार्ड 3: निर्दलीय, गौरव
  • वार्ड 4: रोहित भारद्वाज, भाजपा
  • वार्ड 5: प्रियंका पांजा, भाजपा
  • वार्ड 6: रेखा साहनी, भाजपा
  • वार्ड 7: पूजा, कांग्रेस
  • वार्ड 8: सुरेंद्र, भाजपा
  • वार्ड 9: मीनाक्षी, कांग्रेस
  • वार्ड 10: अंकुश सूद, कांग्रेस
  • वार्ड 11: सरिता, बीजेपी
  • वार्ड 12: प्रियंका अग्रवाल, बीजेपी
  • वार्ड 13: नरेंद्र कुमार, कांग्रेस
  • वार्ड 14: सुलक्षणा, कांग्रेस
  • वार्ड 15: अभिषेक ठाकुर, बीजेपी
  • वार्ड 16: सीमा, बीजेपी
  • वार्ड 17: अरुणा, कांग्रेस

बीजेपी को मिली संजीवनी

वहीं, सत्ता का सेमीफाइनल कहे जा रहे नगर निगम चुनाव में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के लिए सुख की खबर नहीं है. चार नगर निगम के अब तक जो परिणाम आये हैं, उसमें भाजपा के लिए खिलखिलाने का समय है. मंडी, धर्मशाला, सोलन में भाजपा को जीत का सुख मिला है. कांग्रेस के लिए पालमपुर से राहत की खबर है. ये परिणाम नेता प्रति पक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा मुखिया राजीव बिंदल व धर्मशाला के एमएलए सुधीर शर्मा के लिए सियासी रसूख बढ़ाने वाले साबित हुए हैं. मिशन 2027 के लिए भाजपा के बूस्टर डोज मिली है. वहीं, कांग्रेस के लिए ये नतीजे निराश कर्म वाले हैं.

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