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SOLAN MC ELECTION RESULTS: सोलन में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम, जानें पूरा रिजल्ट

सोलन: हिमाचल नगर निगम चुनावों के नतीजे आ चुके हैं. पालमपुर में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है. सोलन, धर्मशाला, मंडी में बीजेपी ने जीत हासिल की है. सोलन नगर निगम के 17 में 10 वार्डों में जीत हासिल की है. कांग्रेस को केवल 6 सीटों से संतोष करना पड़ा. वॉर्ड नंबर 3 से निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जीत दर्ज की है.

नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीपकमल, चक्कर में उत्साह का माहौल है. भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने लड्डू खिलाकर जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. बता दें कि सोलन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का गढ़ है. बिंदल लगातार तीन बार सोलन से विधायक रहे हैं.

SOLAN MC ELECTION RESULTS (ETV Bharat)

चुनावों में जीत के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि 'मंडी, धर्मशाला और सोलन नगर निगम चुनावों में भाजपा की शानदार जीत प्रदेश की जनता के भाजपा के प्रति विश्वास और कांग्रेस सरकार के प्रति असंतोष को दर्शाती है. ये जीत संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और जनता के आशीर्वाद का परिणाम है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर जनता ने एक बार फिर अपनी मुहर लगाई है. नगर निगम चुनावों के परिणाम यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि प्रदेश की जनता विकास और सुशासन की राजनीति के साथ खड़ी है.'