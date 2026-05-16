बेटे के साथ मंदिर में की थी 3100 रुपए की चोरी, धरा गया नौ साल तक पुलिस की पकड़ से दूर अपराधी
हिमाचल के सोलन में कसौली पुलिस को बड़ी कामयाबी. 2015 में बेटे के साथ मिलकर मंदिर में की थी चोरी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 2:31 PM IST|
Updated : May 16, 2026 at 4:25 PM IST
सोलन: पुलिस ने चोरी के एक मामले में 9 साल बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी मंदिर में चोरी करके फरार हो गया था. सालों से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. पुलिस ने उसकी तलाश के लिए कई जगहों पर दबिश भी दी, लेकिन आरोपी हर बार चकमा देकर बच जाता था.
एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना कसौली की एक टीम ने एक भगोड़े अपराधी हेम चंद (उम्र 50) निवासी कसौली जिला सोलन को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना कसौली में अभियोग संख्या 45/2026, दिनांक 15-05-2026, धारा 209 एवं 269 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी के खिलाफ पूर्व में पुलिस थाना कसौली में चोरी से संबंधित अभियोग संख्या 31/2015, दिनांक 31-05-2015, धारा 457 एवं 380 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला पंजीकृत किया गया था.
बेटे के साथ मिलकर की थी चोरी
एसपी सोलन ने बताया कि 2015 में दर्ज हुए चोरी के मामले में आरोपीा और उसके बेटे ने एक मंदिर से चार मूर्तियां एवं लगभग 600/- रुपये नकद चोरी किए गए थे. चोरी हुए सामान की कुल कीमत लगभग 3100/- रुपये आंकी गई थी. मामले की जांच के दौरान एक बाल अपचारी (नाबालिग) को शामिल पाया गया था. न्यायालय के आदेशानुसार उसे बाल सुधार गृह, ऊना भेजा गया था, जबकि मुख्य आरोपी हेम चंद चोरी की घटना के उपरांत अपने घर से फरार हो गया था. पुलिस थाना कसौली की टीम उसकी लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया. इसके बाद 13-02-2017 को माननीय न्यायालय ने उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया था.
मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका था. वहीं, भगोड़े आरोपी हेम चंद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस थाना कसौली की टीम लगातार प्रयासरत थी, लेकिन आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था. इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे 15-05-2026 को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है. मामले में आगे की जांच जारी है.
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