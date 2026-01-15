हिमाचल में आर्मी कैंट के पास जंगल में लगी भीषण आग, सेना ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू
जंगल में आग लगने के चलते पूरा इलाका धुएं से भर गया था. जिससे आसपास के लोगों और पर्यटकों में दहशत फैल गई थी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 8:20 PM IST
कसौली: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसौली में गुरुवार को आर्मी कैंट के पास जंगल में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरे लोअर माल क्षेत्र में धुआं फैल गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना, छावनी परिषद और दमकल विभाग को मौके पर उतरना पड़ा. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.
लोअर माल के जंगल में अचानक भड़की आग
कसौली के लोअर माल क्षेत्र से सटे जंगल में अचानक आग भड़क उठी. आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं, जिससे आसपास के लोगों और पर्यटकों में दहशत फैल गई. देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं से भर गया और विजिबिलिटी भी कम हो गई. आग लगते ही लोअर माल के स्थानीय लोग बाल्टियों में पानी भरकर जंगल की ओर दौड़ पड़े. लोगों ने आग बुझाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास शुरू किए, ताकि आग रिहायशी इलाकों तक न पहुंचे. समय रहते लोगों की सतर्कता से स्थिति और बिगड़ने से बच गई.
2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू
आग की सूचना मिलते ही छावनी परिषद और सेना के जवान मौके पर पहुंचे. यह आग छावनी क्षेत्र और निजी जंगल में करीब डेढ़ बीघा भूमि पर फैली हुई थी. सेना और छावनी परिषद की टीमों ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. आग पर काबू पाने के लिए चार फायर टेंडर लगाए गए. इसके अलावा पाइप लाइनों के जरिए भी लगातार पानी की बौछार की गई. करीब दो घंटे की मेहनत के बाद आग को पूरी तरह काबू में लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया.
फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. छावनी परिषद की ओर से मामले की जांच की जा रही है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जंगलों में आग से संबंधित किसी भी गतिविधि की तुरंत सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.
