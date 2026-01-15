ETV Bharat / state

हिमाचल में आर्मी कैंट के पास जंगल में लगी भीषण आग, सेना ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

कसौली के जंगल में लगी भीषण आग ( ETV BHARAT )

कसौली: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसौली में गुरुवार को आर्मी कैंट के पास जंगल में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरे लोअर माल क्षेत्र में धुआं फैल गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना, छावनी परिषद और दमकल विभाग को मौके पर उतरना पड़ा. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. लोअर माल के जंगल में अचानक भड़की आग कसौली के लोअर माल क्षेत्र से सटे जंगल में अचानक आग भड़क उठी. आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं, जिससे आसपास के लोगों और पर्यटकों में दहशत फैल गई. देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं से भर गया और विजिबिलिटी भी कम हो गई. आग लगते ही लोअर माल के स्थानीय लोग बाल्टियों में पानी भरकर जंगल की ओर दौड़ पड़े. लोगों ने आग बुझाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास शुरू किए, ताकि आग रिहायशी इलाकों तक न पहुंचे. समय रहते लोगों की सतर्कता से स्थिति और बिगड़ने से बच गई. कसौली के जंगल में लगी भीषण आग (ETV BHARAT)