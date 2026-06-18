ETV Bharat / state

इस पंचायत समिति में कांग्रेस-भाजपा में हो गई दोस्ती! अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद को लेकर निकाला गजब का फॉर्मूला

कंडाघाट पंचायत समिति में इंद्रा चौहान शुरुआती ढाई साल तक अध्यक्ष पद संभालेंगी. इसके बाद यह जिम्मेदारी राजविंद्र कौर को सौंप दी जाएगी.

KANDAGHAT PANCHAYAT SAMITI ELECTION
कंडाघाट पंचायत समिति में कांग्रेस-भाजपा में हुआ समझौता (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 9:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सोलन: जिला सोलन में पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव में गुरुवार को राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई. धर्मपुर पंचायत समिति में भाजपा ने दोनों पदों पर जीत हासिल कर अपना दबदबा कायम रखा, जबकि कंडाघाट पंचायत समिति में कांग्रेस और भाजपा ने आपसी सहमति से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद बांट लिए. दोनों जगह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए.

धर्मपुर में भाजपा का क्लीन स्वीप

धर्मपुर पंचायत समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए सीधा मुकाबला हुआ. मतदान के बाद भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने दोनों पदों पर जीत दर्ज की. अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के सूरज ठाकुर ने कांग्रेस समर्थित सुनील को हराया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर भाजपा के हरविंद्र सिंह ने कांग्रेस के देवराज को मात दी. जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला. कार्यकर्ताओं ने धर्मपुर में जश्न मनाया और विजयी रैली निकालकर अपनी खुशी जाहिर की.

DHARAMPUR PANCHAYAT SAMITI ELECTION
धर्मपुर में भाजपा का क्लीन स्वीप (ETV BHARAT)

पूर्व मंत्री और भाजपा नेता डॉ. राजीव सहजल ने धर्मपुर में मिली जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है. सहजल ने कहा कि धर्मपुर पंचायत समिति में 17 सदस्यों में से भाजपा के 9 बीडीसी सदस्य एकजुट थे, जिसका फायदा चुनाव में मिला. उन्होंने कहा कि यह जीत संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं के प्रयासों का नतीजा है. उन्होंने दावा किया कि लोगों का कांग्रेस सरकार से भरोसा कम हो रहा है और आने वाले समय में भाजपा को इसका फायदा मिलेगा.

कंडाघाट में कांग्रेस-भाजपा का समझौता

वहीं कंडाघाट पंचायत समिति में अलग राजनीतिक समीकरण देखने को मिला. यहां कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें कांग्रेस और भाजपा के पास 7-7 सदस्य थे, जबकि एक सदस्य निर्दलीय था. बहुमत की स्थिति नहीं बनने के कारण दोनों दलों ने आपसी सहमति से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद बांटने का फैसला किया. इसके तहत कांग्रेस की इंद्रा चौहान अध्यक्ष चुनी गईं, जबकि भाजपा के ज्ञान चंद ठाकुर उपाध्यक्ष बने. दोनों पदों के लिए कोई दूसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरा, जिसके बाद दोनों निर्विरोध निर्वाचित हुए.

KANDAGHAT PANCHAYAT SAMITI ELECTION
कंडाघाट पंचायत समिति में कांग्रेस-भाजपा में हुई दोस्ती (ETV BHARAT)

बीडीओ कंडाघाट ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई. कंडाघाट पंचायत समिति में अध्यक्ष पद को लेकर रोटेशन फॉर्मूला भी तय किया गया है. इंद्रा चौहान शुरुआती ढाई साल तक अध्यक्ष पद संभालेंगी. इसके बाद यह जिम्मेदारी सिरिनगर व मही पंचायत समिति वार्ड से चुनी गई कांग्रेस की ही पार्षद राजविंद्र कौर को सौंपी जाएगी. इंद्रा चौहान ने खुद इस व्यवस्था की जानकारी दी और कहा कि सभी सदस्यों के सहयोग से पंचायत समिति क्षेत्र के विकास के लिए काम किया जाएगा.

धर्मपुर में भाजपा की जीत और कंडाघाट में कांग्रेस-भाजपा के समझौते ने सोलन की स्थानीय राजनीति में नए समीकरण पैदा कर दिए हैं. जहां धर्मपुर में भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत दिखाई, वहीं कंडाघाट में दोनों दलों ने राजनीतिक समझदारी दिखाते हुए मिलकर पंचायत समिति की कमान संभाली है.

ये भी पढ़ें: महिला शक्ति के हाथों ज्वालामुखी नगर परिषद की कमान, सोम किरण अध्यक्ष और दीप्ति शर्मा बनीं उपाध्यक्ष

ये भी पढ़ें: कुल्लू नगर परिषद में बड़ा उलटफेर, भाजपा-कांग्रेस पस्त, पहली बार निर्दलीयों ने संभाली कमान

TAGGED:

DHARAMPUR PANCHAYAT SAMITI ELECTION
KANDAGHAT PANCHAYAT SAMITI ELECTION
HIMACHAL PANCHAYAT ELECTION
कंडाघाट पंचायत समिति
SOLAN PANCHAYAT SAMITI ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.