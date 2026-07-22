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घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट! पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

सोलन में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट ( ETV Bharat )

एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने बताया, "पुलिस ने आरोपी को समय रहते गिरफ्तार कर लिया है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं और मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि हत्या के पीछे केवल घरेलू विवाद था या इसके अन्य कारण भी थे".

सोलन: देवभूमि हिमाचल में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. सोलन जिले के बरोटीवाला में एक दंपति के बीच हुए आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि आवेश में आकर पति ने पत्नी को किसी भारी वस्तु से सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया. वहीं, मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया.

सोलन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना सोलन जिला के बीबीएन क्षेत्र की है, जहां बरोटीवाला में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही बरोटीवाला पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया.

झारखंड के रहने वाला था दंपति

मृतक महिला की पहचान सुनीता के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति की पहचान सुरेंद्र के रूप में हुई है. दोनों झारखंड के रहने वाले हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना देर रात हुई, जब घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि सुरेंद्र ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के सिर पर भारी वस्तु से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

वारदात की सूचना मिलते ही बरोटीवाला थाना पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी बद्दी भेज दिया गया. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम व फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद कई अहम खुलासे होने की संभावना है.

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