ETV Bharat / state

पेंशन और DA की मांग को लेकर सड़क पर उतरे HRTC पेंशनर्स, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

सोलन: हिमाचल प्रदेश में समय पर पेंशन और लंबित महंगाई भत्ता (DA) न मिलने से नाराज हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सोलन में HRTC पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर गेट मीटिंग की और सुक्खू सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया. पेंशनरों ने कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए, जो उन्हें इस सरकार में नहीं मिल रहा है.

एचआरटीसी पेंशनरों का कहना है कि उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिल रही जिससे हर महीने लगभग एक महीने की देरी हो रही है. इससे बुज़ुर्ग पेंशनरों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.