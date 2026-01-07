पेंशन और DA की मांग को लेकर सड़क पर उतरे HRTC पेंशनर्स, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी
सोलन में एचआरटीसी पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 7, 2026 at 1:40 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश में समय पर पेंशन और लंबित महंगाई भत्ता (DA) न मिलने से नाराज हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सोलन में HRTC पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर गेट मीटिंग की और सुक्खू सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया. पेंशनरों ने कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए, जो उन्हें इस सरकार में नहीं मिल रहा है.
एचआरटीसी पेंशनरों का कहना है कि उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिल रही जिससे हर महीने लगभग एक महीने की देरी हो रही है. इससे बुज़ुर्ग पेंशनरों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन सोलन इकाई के महासचिव जगदीश ठाकुर ने बताया, 'सरकार ने अक्टूबर 2025 में 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) देने की घोषणा की थी, जो अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों और पेंशनरों को मिल चुका है, लेकिन HRTC के करीब 8500 पेंशनरों को अब तक यह लाभ नहीं दिया गया. इसके तहत मिलने वाली करीब 50 हजार रुपये की डीए किस्त अभी तक लंबित है'.
जगदीश ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार उम्र का हवाला देकर HRTC पेंशनरों के साथ भेदभाव कर रही है, जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही अपना रवैया नहीं बदला और पेंशन व डीए से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो पेंशनर अपना आंदोलन और तेज करेंगे और मजबूर होकर सड़कों पर उतरने का रास्ता अपनाएंगे.
पेंशनरों ने सरकार से मांग की है कि पेंशन निश्चित समय पर जारी की जाए और लंबित डीए की राशि तुरंत जारी की जाए, ताकि बुज़ुर्ग पेंशनरों को राहत मिल सके. उन्होंने कहा कि अब भी अगर प्रदेश सरकार नहीं जागी और उनकी मांगो की तरफ ध्यान नहीं दिया तो उन्हें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में फ्लैट और प्लॉट खरीदना हुआ महंगा, सुक्खू सरकार ने बढ़ाई तीन से चार गुणा रजिस्ट्रेशन फीस